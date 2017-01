Landkreis OPR bei der Grünen Woche

artikel-ansicht/dg/0/

Das Backwerk aus dem Hause Plagemann findet dann - in kräftig duftenden Scheiben - auch viele dankbare Abnehmer unter den Besuchern des ersten Messetages. Simone Zeil von der Regionalentwicklungsgesellschaft Nordwestbrandenburg (REG) kann den Gästen nicht nur ein reines Naturprodukt und mehr Infos zum Neuruppiner Bäcker mitgeben. Auch ein ganz neuer Ruppiner Einkaufswegweiser ist kostenlos zu haben: Frisch gedruckt gibt er einen Überblick über mehr als 75 Ostprignitz-Ruppiner Unternehmen der Ernährungs- und Tourismusbranche.

2500 Exemplare sind gedruckt worden. "Eine ganze Menge", sagt Simone Zeil. Dennoch hofft die REG als Kreis-Wirtschaftsförderer, so viele dieser Broschüren bis zum letzten Messetag am 29.Januar loszuwerden, dass noch in diesem Jahr eine Neuauflage nötig wird. Die Broschüre ist nicht nur per Seitenzahl umfangreicher als ihr Vorgänger - hatte die alte Ausgabe noch 60, sind es jetzt 108Seiten. Es wird auch ausführlicher auf die einzelnen Unternehmen eingegangen.

Mit im Büchlein dabei ist die Eis-Zauberei Rheinsberg. Sie hat überdies einen eigenen Stand bei der Grünen Woche. In der Brandenburghalle wird neben den mehr als 365Eissorten auch eine Neuheit präsentiert: Luthers Tinte. Die Joghurteis-Basis wird für dieses Rezept zum 500. Reformationsjubiläum veredelt durch Äpfel, Minze und Blaualge. "Die ist vom ernährungsphysiologischen Wert sehr hoch angesetzt", sagt Firmeninhaber Wolfgang Brasch. "Super-Food heißt das ja heutzutage."

Brasch ist ein erfahrener Messe-Mensch. Sein Unternehmen zeigt sich auf mehreren Warenschauen im Jahr. Es lohnt sich: Wirtschaftskontakte gibt es bis nach Österreich oder Bulgarien. "Derzeit sind wir mit einem Vertreiber in London im Gespräch. Er hat uns auch schon besucht", so Brasch. Insofern lohnt es sich auch, als einer der wenigen Ruppiner Unternehmen mit einem eigenen Stand bei der Grünen Woche aufzutreten.

Darüber denkt auch Sven Stirnemann nach. Der Unternehmer ist am Freitag und Sonnabend am Ostprignitz-Ruppiner Stand dabei. Zwei junge, schon sehr heiter wirkende Männer lassen sich aus Stirnemanns großem Korb die "Ruppiner Tafelrunde" schmecken - eine wichtige Marke von "Degeners Spirituosen", die der Neuruppiner herstellt und vertreibt. "Es wird viel gekauft", sagt Stirnemann. Aber wichtig sei auch, sich einen Namen zu machen. "Mich haben schon Firmenkunden kontaktiert, die über die Grüne Woche auf uns aufmerksam geworden sind", sagt er.

Ein großer Player ist bereits Dreistern. Der 190-Mitarbeiter-Betrieb lockte mit Gurken-Sülze-Häppchen an kleinen Holz-Spießen Besucher an. Offenbar die richtige Wahl: Zwei Ankömmlinge heben anerkennend die Augenbrauen - und nehmen gleich ein Sülzen-Glas mit. Auch Dreistern will in der Brandenburghalle optisch mit Regionalität punkten: Kartoffelgerichte werden mit dem Alten Fritz beworben und das preußische Königsberger-Klopse-Gericht mit Theodor Fontane.

Einen weiten Weg von der Brandenburghalle muss auf sich nehmen, wer "Die Kuhhorster" kennen lernen will. Sie sind seit vier Jahren in der Bio-Halle zu finden. 320Hektar Land werden durch das Unternehmen am Südrand der Gemeinde Fehrbellin bewirtschaftet. Vermarktet werden die Nudel-, Kartoffel- und anderen Produkte mit dem Bioanbau-Verband Demeter. Neu ist die Kuhhorster Kartoffeltüte: In schwarz-weiß geflecktem Kuh-Outfit kommt sie daher und gibt über ein Netzfenster den Blick zum Inhalt frei: "Da sind alle möglichen Sorten drin verpackt", sagt Nadine Schurbaum.

Für Ostprignitz-Ruppin wird noch einmal der kommende Dienstag interessant. Dann präsentiert der Landkreis zusammen mit der Prignitz das Bühnenprogramm in der Brandenburghalle - unter anderem mit den Linumer Sweet Girls, der Schützengilde sowie dem Karnevalklub Fehrbellin und Anbietern für Touren in der Kyritz-Ruppiner Heide.