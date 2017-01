Von Gutland zu Wutland

artikel-ansicht/dg/0/

Dallgow-Döberitz (MOZ) Erzählen gehört zu seinen Leidenschaften. Wer mit Uwe Kirsch am Tisch sitzt, bekommt Geschichten aus seinem Leben zu hören: Vom Schüleraustausch-Aufenthalt bei einer Gastfamilie in England, von einem alternativen Wohnprojekt in Westberlin, von der Arbeit als studierter Städteplaner in einem Architekturbüro, vom Beginn seiner selbständigen Geschäftstätigkeit als Einrichter, Büroausstatter und Anbieter moderner Arbeitsplatz-Leuchten in den 90er Jahren. Oder auch von der Sanierung eines alten Bauernhauses in Dallgow, wo er seit 1999 mit seiner Familie wohnt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1546113/

Seine Erzählweise ist frisch, unterhaltsam und humorvoll. Es macht Spaß, ihm zuzuhören. Irgendwann sagte einer seiner Freunde: "Schreib das doch mal auf, vielleicht als Geschichte oder Roman."

Dem Vorschlag folgend, begann er im Sommer 2013 mit einem Buch, das in seiner Studienzeit, Mitte der 80er, spielt. "Meerschweinchenmörder" lautet der vorläufige Titel des mehr als 500 Seiten dicken Buchs. Veröffentlicht wurde es nie. Uwe Kirsch hält es für noch nicht ausgereift, hat aber das Projekt nicht ganz aufgegeben.

2016 erschienen mit "Schaum" und "Gutland" gleich zwei Bücher. "Schaum" spielt in der Westberliner Kreativ-Szene, kurz vor dem Mauerfall. Im Roman "Gutland" beschreibt Kirsch das dörfliche Leben im Vorort einer Großstadt. Alteingesessene Grundstücksbesitzer, hinzugezogene Neubürger, geschäftstüchtige Unternehmer, ein gewitzter Bürgermeister, ein gestresster Landarzt und der Fußball-Vereinsvorstand haben sich längst zum gegenseitigen Vorteil arrangiert. In diese beschauliche Welt trifft nun die Nachricht, dass Flüchtlinge aufgenommen werden müssen.

Mehr als hundert Männer und Frauen aus fernen Ländern werden bald neue Nachbarn sein. Nicht jeder ist begeistert und die kleine Gemeinde wird vor große Aufgaben gestellt. "Was sich im Roman ereignet, passiert auch in der Wirklichkeit", meint Uwe Kirsch. "Flüchtlingsheime brennen, Menschen machen ihrem Ärger Luft, andere gründen Willkommensinitiativen. Die kleine Gemeinde ist gespalten. Die Träume vom schnellen, großen Geld zerplatzen. Besorgte Bürger, zielstrebige Businessleute, ein ambitionierter Sportvereinspräsident und die Willkommensinitiative kämpfen um Richtung und Zukunft des Ortes. Mittendrin versucht der Bürgermeister irgendwie den Dorffrieden zu retten."

Das Dorf Bahlenbrede, in dem die Romanhandlung spielt, existiert nur im Kopf des Autors. Auch die Personen sind frei erfunden. An Inspirationen aus dem Umland mangelte es jedoch nicht. "Es ist eine Spur Dallgow drin", gibt Kirsch zu. Zusätzlich hat er aktuelle Situationen und Ereignisse aus anderen Orten des Landes aufgegriffen und mit der Geschichte seines Romans verwoben. Der Autor hat u.a. in einem Flüchtlingsheim recherchiert. Die Ehefrau, Journalistin bei der Berliner Zeitung, verfügt über Informationen aus erster Hand.

Mit der Ankunft der Flüchtlinge in einem Dorf voller ungelöster Probleme endet der seit Mitte 2016 verfügbare Roman "Gutland". Mit "Wutland" legt der Autor nun eine Fortsetzung vor, die im Februar erscheinen soll. Kirsch, der seine Romane unter seinem Geburtsnamen - Uve mit "v" - veröffentlicht, verrät, dass auch noch ein dritter Band in Arbeit ist.

Bereits die Lektüre von "Gutland" bereitet Vergnügen. Kirsch schreibt humorvoll und lebendig. Die Ereignisse laufen wie in einem Film ab. Dem Autor gelingt es, Distanz zu wahren und Vorurteile zu vermeiden. Fernab von Betroffenheits- oder Heimatliteratur ist ein unterhaltsamer Roman entstanden, in dem auch Spaß und Satire nicht zu kurz kommen. In einer Zeit, in der sich die Diskussionen um das Flüchtlingsthema verhärtet haben und sich scheinbar unvereinbare Auffassungen gegenüberstehen, kommen Kirschs humorvolle Bücher gerade recht. Sie können uns helfen, die verkrampfte Situation zu entspannen und zu einer freundlichen Normalität zurückzufinden.

Die Romane "Gutland", ab Februar auch "Wutland", von Uve Kirsch können über Amazon oder beim Autor per E-Mail (uk@easy-lights.eu) bestellt werden. In der Thalia-Buchhandlung im Havelpark kann man "Gutland" direkt erwerben. Bei einer Lesung am 9. Februar, 18 Uhr, in der Dallgower Gemeindebibliothek wird Kirsch die diesjährige Neuerscheinung vorstellen. Karten für die Lesung können per E-Mail (bibliothek@dallgow.de) oder telefonisch (03322 22741) bestellt werden.