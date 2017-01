92 Treffer fallen in 20 Partien

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Bereits zum sechsten Mal lud der SV Pinnow alle Mitglieder, Fans und Unterstützer ab 15 Jahren zum vereinsinternen Hallenturnier, dem "Cup der Generationen", ein. Das Team "Metallbau Betker" setzte sich am Ende durch.

Wie im Vorjahr fand das Turnier in der Angermünder Ehm Welk-Halle statt. Ein Novum gab es jedoch: Das Turnier wurde am Freitagabend und nicht wie üblich an einem Sonnabendnachmittag ausgetragen. Dennoch fanden sich 35 Akteure zusammen, die auf fünf Sponsoren-Teams aufgeteilt wurden. Die Mannschaften wurden traditionell gelost, um die Spielerstärke halbwegs gleichmäßig zu verteilen.

Im Modus jeder gegen jeden mit Hin- und Rückrunde bekamen die Zuschauer in der jeweiligen achtminütigen Spieldauer insgesamt 92 Tore zu sehen, wobei keine Partie torlos endete. Ohne Niederlage und mit nur zwei Unentschieden setzte sich das Team "Metallbau Betker" souverän durch. Mit 27 Treffern erzielte es auch mit Abstand die meisten Tore. Nicht von ungefähr stellte "Betker" mit Kevin Wilke den späteren Torschützenkönig, aber auch mit Dennis Kuhtz den besten Torwart des Turniers.

In Anbetracht der Kader-Auslosung darf man den zweiten Platz der "IAB Group" doch als überraschend einordnen. Der "Altmeister" und mehrfache beste Turnier-Torwart Andreas Mayer und der treffsichere Patrick Höfert bugsierten ihr Team nach vorn. Vorjahressieger "Kosmetikstudio Wolke 7" trat wie gewohnt im schönem Lila an und wurde diesmal - trotz einiger spielstarker Akteure - nur Dritter. Die meisten Spiele gestalteten sich sehr eng. Ganze sechs der acht Partien dieser Mannschaft wurden mit nur einem Tor Unterschied gewonnen oder verloren. Philip Hermann fing im Tor an, wurde dann aufs Feld gestellt und traf siebenmal.

Das Team "Ingenieurbüro Schulz" musste sich mit dem vorletzten Platz zufrieden geben. Auch für diese Vertretung mit dem treffsicheren Marcel Meißner (8 Tore) war durchaus mehr möglich. Als abgeschlagenes Schlusslicht mit nur einem Sieg und einem Remis beendete die "Fliesenverlegung Brandenburg" das Turnier. Es war von Anfang an der Wurm drin. Erstaunlicherweise konnte Rick Neßler neun der 13 Mannschaftstore für sich beanspruchen. Im Duell vom Neunmeterpunkt war er jedoch Wilke im Kampf um den Torjägertitel unterlegen.

Ob Sieg oder Niederlage: Nicht nur die 35 Aktiven hatten Spaß. Die fairen Spiele wurden souverän von Uwe Höfert, David Schrödter und Neuling Marius Scholz geleitet. Turnierorganisator Patrick Höfert blickte auf ein gelungenes Stelldichein zurück.Ein besonderer Dank galt auch der Bewirtung durch Simone Höfert, Kerstin Betker und Ramo-na Hintze sowie Pierre Hintze für die musikalische Begleitung und dem Schiedsgericht mit Sandra Faust und Lisa Hubich.

Den Abend ließen die Akteure danach bei Freibier ausklingen.Zwei Tage später triumphierte der SV Pinnow beim Hallen-Cup der Uckermarliga in Schwedt.

Metallbau Betker (20 Punkte, 27:11 Tore): Tim Bohn (5 Tore), Dennis Kuhtz, Kevin Wilke (9), Jonas Kriese (5), Markus Rechenberger (3), Kristof Konitzer (4), Chris Sommerfeld (1)

IAB Group (13 Punkte, 17:17 Tore): Florian Kunkel (4), Andreas Mayer, Patrick Höfert (7), Timmy Hintze, Maik Krumbach (1), Matti Glantz (2), Marco Seyffert (2)

Kosmetikstudio Wolke 7 (12 Punkte, 16:19 Tore): Steve Liedtke (5), Philip Hermann (7), Tobias Schmock, John Ihlenfeld, Max Pfotenhauer (1), Tom Schwertner (2), Nico Gädecke

Ingenieurbüro Schulz (9 Punkte, 19:19 Tore): Andre Kubik (1), Benjamin Kempin (1), Maximilian Bittner (3), Karsten Dienert (3), Marko Manke, Marcel Meißner (8), Norman Gnorski (3)

Fliesenverlegung Brandenburg (4 Punkte, 13:26 Tore): Rick Neßler (9), Kevin Wiesner, Mino Lehnhardt (2), Kevin Köpke, Michael Nagel, Sebastian Engel (2), Pascal Schmidt