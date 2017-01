artikel-ansicht/dg/0/

Auf seinem ersten Neujahrsempfang als Geschäftsführer der PCK Raffinerie hat Wulf Spitzley neue Zeichen gesetzt. War PCK bisher dafür bekannt, bei seinem Auftreten vor Geschäftsleuten, Verbänden, Bürgermeistern und Partnern streng bei wirtschaftlichen Themen zu bleiben, allenfalls Anregungen und Anstöße zu geben, etwa für mehr naturwissenschaftliche Bildung oder für weiche Standortfaktoren ("Schwedt müsse sexy werden"), importierte der Rheinländer glatt eine Prise Humor, Optimismus und Frohsinn in die sture Uckermark.

Wenn er gefragt werde, wie er Schwedt finde, schaue Spitzley oft in einen kritischen Gesichtsausdruck der Fragenden. Der weiche erst, wenn er sich lobend über Schwedt äußere, so als ob man hierzulande unsicher sei, ob man auf Schwedt stolz sein könne. "Schwedt ist eine Stadt, in der es sich sehr gut leben und arbeiten lässt", lobt Spitzley. Viele der Plattenbauten, die Schwedt den Ruf einbrachten, keine schöne Stadt zu sein, sind abgerissen. Sie sei ansehnlich, habe tolle Straßen, vierspurig gehe es vom PCK in die City, im ersten Schwung über jede Ampel. Es gebe nichts, was man nicht einkaufen könne, lobte Wulf Spitzley. Und er sorgte mit einer Anekdote aus Schwedt und dem Vergleich seiner Haarfarbe mit der von Fatih Cevikkollu für Lacher.

Während manche Gäste noch skeptisch dreinschauten, ob ein Komiker als Gastredner auf so einem Empfang okay sei, ließ sich der Großteil der zirka 150 Gäste schon amüsiert unterhalten von dem deutsch-türkischen Komiker Fatih Cevikkollu. Zuvor hatte Wulf Spitzley aber eindrucksvolle Ergebnisse des zurückliegenden Jahres zu präsentieren.

PCK verarbeitete 11,1 Millionen Tonnen Rohöl. Das klingt wenig im Vergleich zu 11,3 und 11,6 Millionen Tonnen in den Vorjahren. In Wahrheit aber ist es ein Rekord. Noch nie hat die Raffinerie in einem Jahr mit Großabstellung so viel produziert. Einen Monat lang stand die Anlage während der Abstellung "Kleiner". Auch dieser Stillstand lief nach Spitzleys Einschätzung sehr erfolgreich. Er stellte aber auch klar, dass einige Ziele verfehlt wurden. Übers Jahr gab es fünf meldepflichtige Ereignisse, das bedeute 1,2 Arbeitsunfälle pro eine Million Arbeitsstunden. "Aber es sind auch sehr hochgesteckte Ziele, die wir nur knapp verfehlten. Wir sind immer noch besser als die meisten anderen Raffinerien. Das ist schon noch Championsleague. Insgesamt hatte PCK ein sehr gutes Jahr, darauf können die Mitarbeiter und ihre Partner zu Recht stolz sein", sagte Spitzley.

Mit Blick auf die Zukunft fragte er die Gäste, wie sie angereist seien. Kein einziger meldete sich bei den Optionen ÖPNV oder E-Mobil, dafür bei Benziner und Diesel. Trends dürfe man nicht ignorieren, so Spitzley, müsse aber auch nicht in Hysterie verfallen, wenn die Zahlen noch nicht da sind. Wulf Spitzley versprach, dass PCK auch unter russischer Flagge keine Abstriche an seinem gesellschaftlichen Engagement in der Region machen werde.

Fatih Cevikkollu strapazierte anschließend Lachmuskeln und Gehirnzellen des Publikums mit Witzen über ernste und aktuelle Themen wie die Islamisierung des Abendlandes, Alltags-Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Da mischte sich zuweilen auch spürbare Unsicherheit in das Gäste-Lachen, wenn sich der Künstler mit dem Namen "Göbbels" auf ein Wohnungsinserat meldet, nachdem er mit "Cevikkolu" eine Absage erhielt. Oder wenn er mit dem Publikum im Chor "Kölle Alah" ruft. Die Frage: Darf man das so sagen?, stand vielen ins Gesicht geschrieben. Beim anschließenden Smalltalk zum Büfett verriet der Komiker: "Ich bin der Narr, ich darf das!"

"Der Kabarettist hat mir gefallen, ich habe mich auf dem Empfang sehr wohl gefühlt und gut unterhalten", sagte Hartmut Zimmermann, einer der fünf eingeladenen Schuldirektoren. "Es hat sich langsam etabliert, das beim Neujahrsempfang der PCK immer was Besonderes geboten wird. Die andere Sichtweise war erfrischend und hat den Horizont erweitert", fand Bürgermeister Jürgen Polzehl.