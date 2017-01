Rainald Grebe: "Ich wohne irgendwo da oben"

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am nächsten Donnerstag kehrt Liedermacher Rainald Grebe für ein Konzert in das Schwedter Autohaus zurück, das er in der Spotthymne "Brandenburg" einst deutschlandweit berühmt gemacht hat. Dietmar Rietz sprach mit ihm über Spott als Lebenselixier und seine neue Heimat - die Uckermark.

Herr Grebe, Ironie, Witz und Sarkasmus scheinen für Sie das Lebenselixier. Ist Ihnen irgendetwas heilig oder ist nichts vor dem Grebe-Spott sicher?

Im Prinzip nicht, aber es gibt Einzelfallentscheidungen.

Können Sie sich noch an Ihren ersten Auftritt im Schwedter Autohaus erinnern, an das Brandenburg-Lied mit Achim Mentzel dort und Denzel Washington im Adlon?

Vor ungefähr fünf Jahren war das. Mein erstes Konzert dort. Eine sehr lustige Veranstaltung mit 300 bis 400 Leuten. Der Flügel stand zwischen Jahreswagen. Ich hatte mir eine Tittenkalender aus der Werkstatt geholt und auf die Bühne gehängt. Ständig wurde geulkt: Achim kommt gleich. Er kam damals nicht und kann es jetzt leider nicht mehr. Es wäre eine tolle Idee gewesen, mit ihm aufzutreten. Aber es wird wieder ein Solo.

Wer hat Sie überredet, an diesen Tatort zurückzukehren?

Der RBB hat so eine Aktion "Meine Entdeckung". Prominente erkunden Orte, die sie mit Brandenburg verbinden. Mir ging da sofort das Schwedter Autohaus durch den Kopf. Der Chef will mich diesmal in einem Ford Mustang einfahren lassen. Vielleicht spiele ich überhaupt nicht, fahre damit einfach nur so rum.

Sie kommen aus Frechen bei Köln, lebten jahrelang mit ein paar Unterbrechungen - in Berlin. Jetzt sind Sie angeblich Uckermärker. Wirklich?

Natürlich pendele ich noch. Aber ja, es stimmt. Ich wohne irgendwo da oben zwischen Prenzlau und Boitzenburg.

Entwickeln Sie etwa gerade Heimatgefühle für das von Ihnen gern und oft verspottete Brandenburg, wo man "Bisamratten im Freibad sieht", oder was suchen Sie in der Uckermark?

Die Uckermark ist leer, eine schöne Landschaft. Ich will dort einfach nur verschwinden, keine Kunst machen, nur meine Ruhe haben. Das hängt mit meinem Beruf zusammen. Ich habe mehr Autobahnraststätten und Hotels kennengelernt, als ich wollte. Früher habe ich mich noch über ältere Kabarettisten gewundert, wenn sie über ihre Häuser auf dem Lande erzählten und habe Witze darüber gerissen. Jetzt hat mich das Schicksal ereilt. Jeder Mensch braucht einen Ort, an den er immer wieder zurückkehren möchte.

Bekommen Sie heute noch "Liebesbriefe" aus Brandenburg wegen Ihrer legendären Landeshymne mit der Liedzeile: "Da steh'n drei Nazis auf dem Hügel und finden keinen zum Verprügeln" ?

Immer wieder mal. Aber das ist ein alter Hut.

Wer hat Sie eigentlich nach der Spott-Hymne über Brandenburg mehr geliebt und mehr gehasst - Männer oder Frauen, Politiker oder Politikerinnen?

Die Sache mit dem Hass hat die "Bild" geschrieben. Was hat dieser Mann gegen Brandenburg, wurde da überspitzt gefragt. Darauf hagelte es Hass-Mails. Dabei ist das Lied doch nicht so schlimm. Als mich auf einer Tourismusmesse an einem Stand mit sorbischen Frauen in Tracht der Leiter fragte, ob er sich mit mir fotografieren lassen darf, wusste ich: Der Streit ist beerdigt. Die werben sogar wieder mit dir.

Stimmt es, dass Ihr Vorbild am Klavier Billy Joel war?

Das war mein erster Star mit 15, 16 Jahren. Diese 60er- und 70er-Jahre-Vögel haben erstaunliche Lieder gemacht. Die waren nicht so begradigt. Auch der frühe Elton John war noch nicht so eingetopft. Das waren musikalisch gute Ideen und gutes Handwerk.

Ihr Vater ist Professor für Buchkunde, Ihre Mutter Lehrerin. Sie nannten sich mal einen Kleinstadtdödel aus gutem Haus, vergleichbar "Captain Jack" von Billy Joel. Ist Ihre unproblematisch-schöne, langweilige Kindheit ein Problem für Sie als Künstler?

Sie hat mich auf den Weg gebracht. Die gebrochene Biografie muss ich mir jetzt bei Bedarf ausdenken, um der Langeweile zu entfliehen. Das ist sicher eine Lebensaufgabe.

Stichwort Lebensaufgabe. Sollten Ihrer Brandenburg-Show vor einem Jahr im Audimax der Frankfurter Viadrina nicht weitere Auftritte in anderen Städten folgen? Sie hatten gute Quoten.

Wegen des Intendantenwechsels beim RBB liegt die Idee wohl auf Eis, ist aber noch nicht gestorben. Ich warte einfach. Wenn, dann wäre Schwedt auch mal fällig. Es hat reizvolle Ecken.

Haben Sie noch eine Frage an Schwedt?

Wo ist das Stadtzentrum? Ich nehme Hinweise dankend entgegen.