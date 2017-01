Vier neue Anbieter kommen ans Reiz

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (zig) Aldi, Rewe, Woolworth und Medimax möchten Geschäfte neben dem Neuruppiner Einkaufszentrum an der Heinrich-Rau-Straße errichten. Die Pläne für die jeweils mindestens 1500 Quadratmeter Verkaufsfläche umfassenden Flachbauten wurden dem Neuruppiner Bauausschuss bei der Sitzung am Donnerstagabend von Projektentwickler Hans Harms vorgestellt. Gebaut werden soll nachhaltig. So ist geplant, die eingesetzten Baustoffe allesamt auf ihre Wiederverwertbarkeit hin zertifizieren zu lassen.