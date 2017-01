"Konnichiwa" aus Wriezen nach Fernost

artikel-ansicht/dg/0/

"Konnichiwa" - Hallo oder Guten Tag. Diesen japanischen Ausdruck wird sich Nils Nestler bereits eingeprägt haben. Um mit dem Bürgermeister der japanischen Stadt Hachioji Smalltalk zu halten, werden allerdings noch ein paar mehr Worte notwendig sein.

Denn der Bürgermeister aus Fernost hat sich für dieses Jahr in der Oderbruchstadt angekündigt. Die rund 600 Einwohner-Stadt bei Tokio feiert in diesem Jahr ihr hundertjähriges Stadtjubiläum. Grund genug die freundschaftliche Beziehung zu pflegen, findet die Stadt Wriezen und hat in der Hauptausschusssitzung am Donnerstagabend Nils Nestler, der im Rathaus derzeit im Bereich Immobilienmanagement und Objektbewirtschaftung tätig ist, als Beauftragten zur Pflege des deutsch-japanischen Kontaktes vorgeschlagen.

Zum Aufgabenfeld des Beauftragen gehöre unter anderem die Betreuung des Vermächtnisses des in Wriezen verstorbenen Mediziners und japanischen Nationalhelden Dr. Nobutsugu Koyenuma, der nach dem Zweiten Weltkrieg vielen Thyphuserkrankten half, der Seuche dann tragischerweise jedoch selbst erlag.

Zudem soll sich Nils Nestler um die Aufgaben kümmern, die aus dem Kontakt zwischen Wriezen und Hachioji entstehen. Um den Besuch von japanischen Delegationen - wie etwa im vergangen Jahr - optimal zu gestalten, soll der Beauftragte etwa den Kontakt zur japanischen Botschaft pflegen sowie auch Touristen in Anfragen unterstützen. Auch Schülerpatenschaften sollen durch Nestler angekurbelt und bekräftigt werden. Weiterhin soll er Ansprechpartner für den Koyenuma-Fonds und den "Freundeskreis" sein, so die Stadt.

Für eine persönliche Auskunft war Nils Nestler am Freitag vorerst nicht erreichbar, da er im Urlaub weilte. Über die vermutlich ehrenamtliche Aufgabe, so die Stadt, soll die Stadtverordnetenversammlung in der kommenden Sitzung am Donnerstag beraten.