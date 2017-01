Mitte Februar beginnt Abriss

artikel-ansicht/dg/0/

Neuenhagen (MOZ) Mit der Anfahrt von mehreren großen Fuhren Bodenaushub haben die Veränderungen am Areal an der Eisenbahnstraße in dieser Woche begonnen. Die beauftragte Firma, so war aus dem Rathaus zu erfahren, habe die Erdmengen angefahren, bevor sie die Abrissarbeiten beginnt. Was mit der Erde geschehen werde, darauf gab es noch keine Auskunft. Sicher sei aber, dass nunmehr Mitte Februar mit dem Abriss der Eisenbahnerhäuser tatsächlich begonnen werden soll.