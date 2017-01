Information ist das A und O

artikel-ansicht/dg/0/

Der Bahn muss man zugutehalten, dass sie von Böschungsbränden, Personenunfällen oder technischen Störungen am Zug genauso überrascht wird wie die Fahrgäste an Bord. Und dass ein Krisenstab die Regie übernimmt, um Störungen im Schienennetz schnellstmöglich zu beheben und einen Ersatzverkehr mit Bussen zu organisieren.

Was man der Bahn aber nach wie vor anlasten muss, ist der Umgang mit Reisenden, die in solchen Situationen im doppelten Sinne auf der Strecke bleiben, und das genauso uninformiert wie Zugbegleiter an Bord oder auf dem Bahnsteig. Niemand macht der Bahn einen Vorwurf, wenn Züge unterwegs liegen bleiben, weil sich Metalldiebe im Schutz der Dunkelheit an der Strecke bedient haben oder jemand der Meinung ist, seinem Leben auf der Schiene ein Ende setzen zu müssen. Zum Krisenmanagement gehört aber vor allem, sich um die unmittelbar Betroffenen zu kümmern und sie nicht ahnungslos ihrem Schicksal zu überlassen. Andreas Wendt