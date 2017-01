Mit großem Respekt nach Bad Salzuflen

artikel-ansicht/dg/0/

Altlandsberg (MOZ) Der interessierte Handball-Freund weiß, dass die Altlandsberger Drittliga-Frauen mit 18:4-Punkten derzeit auf dem dritten Platz der Staffel Ost stehen. Im bisherigen Saisonverlauf wurden sie nur von den Kirchhof-Frauen bezwungen, Absteiger aus der 2. Liga, und von den Berliner Füchsen. Die spielten in der Saison zuvor bekanntlich noch in der Bundesliga. Am Wochenende geht es zum Tabellen-Siebten: Handball Bad Salzuflen.

Respekt ist nicht nur eine Frage des Anstands. Respekt vor jedem Gegner ist auch ein Erfolgsgeheimis des ersten Altlandberger Teams. Und deshalb wird man am Sonntag (Anpfiff, 17 Uhr) mit der entsprechenden Einstellung nach Bad Salzuflen fahren. Im Hinspiel, in Altlandsberg, gewann der MTV mit 31:12.

Doch mit Respekt und Anstand allein ist es natürlich nicht getan. Akribische Spielvorbereitungen im Training unter der Woche sowie vor dem Laptop oder dem PC sind das A und O. Das war bei Ex-Trainer Fabian Lüdke so, der den MTV mit einem kleinen Kader bereits in der vergangenen Saison auf den 3. Platz führte. Und der mit Sophie Lütke & Co. noch den größten Teil der Vorbereitung auf das Spieljahr 2016/17 bestritt. Das war unter dem erfolgreichen Interimstrainer Thomas Klatt so. Und das ist unter dem aktuellen Coach nicht anders.

Andy Nötzel sagt: "Natürlich habe ich mir Videos von Bad Salzuflen angesehen und vor allem das aktuelle Spiel von ihnen in Markranstädt analysiert." Und wie sieht der Kern der Erkenntnis aus? "Bad Salzuflen ist stärker als ihr aktueller siebenter Platz oder das 23:31-Resultat in Markranstädt vermuten lassen", so der 33-jährige Trainer mit B-Lizenz. Andy Nötzel weiter: "Sie haben ein paar individuell starke Spielerinnen in ihrer Mannschaft. Allen voran Nina Jacobkersting, die jüngst gegen Markranstädt zehn Tore warf."