Überwältigt vom Andrang

Neuruppin (MZV) Bei der Eröffnung des Neuruppiner Tanzstudios "Beatments Dance Company" herrschte am späten Freitagnachmittag großer Andrang. Inhaberin Jule Daum begrüßte weit mehr als 100 Gäste. Viele Eltern waren mit ihren Kindern erschienen, die am liebsten sofort die erste Tanzstunde genommen hätten.

In ihrer Begrüßungsrede dankte Daum den vielen Helfern, die ihr ermöglicht haben, das Studio zu eröffnen. "Ich bin überwältigt davon, was in den letzten drei Monaten passiert ist", sagte sie. Ohne die Unterstützung anderer wäre es ihr nicht einmal gelungen, die Wände weiß anzustreichen. "Ich habe Menschen kennengelernt, die selbstlos hier geholfen haben." Die Aufzählung umfasste Dutzende Namen - Privatpersonen, staatliche Einrichtungen und Privatunternehmen.

In ihrem Studio an der Feldmannstraße wird Jule Daum künftig montags bis donnerstags ab 16 Uhr in verschiedenen Gruppen moderne urbane Tänze von House, über Hip Hop und Breakdance bis hin zu Dancehall unterrichten. Die Kurse sind auf verschiedene Altersklassen zugeschnitten. Die jüngste Gruppe ist für Kinder zwischen vier und sechs Jahren geeignet. Die Älteste geht ab der siebten Klasse aufwärts los.

Wer Fragen zum Kursplan hat, kann im Tanzstudio vorbeischauen.