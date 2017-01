Bahnwerk-Chef rechnet ab Juli mit Vollauslastung

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Schrittweise wird die Produktion hochgefahren. Erste Aufträge wurden akquiriert, darunter ein größerer für die norwegische Staatsbahn. Um die 20 Mitarbeiter sind bereits im Dienst. Nach dem schwierigen und eher holprigen Neustart des ehemaligen DB-Bahnwerks als EBW Eisenbahnwerk Eberswalde GmbH am 1. Januar macht sich nunmehr vorsichtig Optimismus unter der Belegschaft breit. Geschäftsführer Thomas Steiner verkündet selbstbewusst auf der Homepage des Unternehmens: "Ab dem dritten Quartal sehe ich das Eberswalder Bahnwerk in Vollauslastung."

artikel-ansicht/dg/0/1/1546127/

Man befinde sich aktuell mit alten und neuen Kunden "in aussichtsreichen Verhandlungen", so Steiner weiter. Neben der jetzt begonnenen Montage für den skandinavischen Kunden werde der Neubau von "zunächst einfacheren Fahrzeugen" ein weiteres Standbein sein. Zudem seien einige Eigenentwicklungen geplant. Im Bereich Instandhaltung und Modernisierung wolle das Unternehmen Kunden künftig digitale Lösungen anbieten. Erste Ergebnisse und Neuheiten der EBW sollen bereits auf der Messe "transport logistik" im Mai in München präsentiert werden.

Derweil bereitet ein Team von etwa 15 Bahnwerkern mit Produktionsleiter Norbert Böhme an der Spitze die Montage von 30 Containertragwagen für Norwegen vor. Die Untergestelle dafür trafen diese Woche in Eberswalde ein. Der Auftrag mit "Symbolcharakter", so Böhme, sichere Arbeit für drei Monate. Er komme vom Schwesterunternehmen, der WBN Waggonbau Niesky GmbH. Die hatte die Untergestelle auch in China geordert. Es bestehe die Option für 20 weitere Wagen.

Daneben bemühen er und ein Außendienstmitarbeiter sich natürlich um weitere Arbeit. Mit jedem Auftrag werde man weitere Kollegen aktivieren und gewissermaßen in Dienst stellen, so ein zuversichtlicher Böhme. Derzeit seien die meisten Beschäftigten noch zu Hause.

Recht guter Dinge ist ebenso Betriebsratsvorsitzender Andreas Hoffmann. Neben den Kollegen, die bereits im Werk arbeiten und die Produktion aufgenommen haben oder die Aufnahme vorbereiten, seien Kollegen auch zur Schulung in Niesky. Eine Aufstockung verspricht sich Hoffmann unter anderem vom angekündigten und vertraglich gebundenen Umbau von 65 Auto-Transportwagen. Die Waggons seien bereits auf dem Weg nach Eberswalde. Der Betriebsrat hofft, dass "bis März die Produktionsabläufe wieder reibungslos funktionieren". Gleichwohl werde das Unternehmen sicher nicht um eine mehrmonatige Kurzarbeit herumkommen. Die könne jedoch erst nach dem 22. Januar beantragt werden. Dann läuft nämlich die Widerspruchsfrist für den Betriebsübergang aus. Danach stehe fest, wie viele Kollegen tatsächlich noch an Bord sind. Hoffmann geht nach jetzigem Stand von um die 150 aus. Die Münchner Quantum Capital AG hatte das Werk von der Bahn gekauft und die EBW gegründet.