Frankfurter Schach-Team siegt auswärts

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die 1. Schach-Mannschaft des SV Preußen Frankfurt hat sich in der Landesklasse Nord beim USV Potsdam II mit 4,5:3,5 durchgesetzt. Es wurde ein enges Match erwartet. Nach eineinhalb Stunden einigten sich Siegfried Preuß an Brett 6 und Carsten Wolff (Brett 7) mit ihren Gegnern auf ein Remis. Eine Stunde später wurde Herbert Prick (Brett 4) das Remis angeboten, was dieser umgehend annahm, denn sein Gegner Robert Hinsche stand deutlich besser und hätte sogar relativ einfach gewinnen können.

Nach knapp drei Stunden gab es dann den ersten Partiegewinn. Jens Gellert zwang am 3. Brett seinen Gegner zur Aufgabe und hatte damit die Preußen mit 3:2 in Führung gebracht. Wie sich später herausstellen sollte, war das die entscheidende Partie. Zudem war es der erste Sieg von Jens Gellert in dieser Saison.

Christian John an Brett 8 hatte es in der Hand, das 4:4 abzusichern, da er mit einer Mehrfigur die klar bessere Stellung hatte. Dann machte er einige ungenaue Züge, schaffte aber das Remis. Somit stand es 3,5:2,5 für Frankfurt.

Jetzt hing alles von den beiden Spitzenbrettern ab. An Brett 2 hatte Frank Urbanek die Qualität mehr und die etwas bessere Stellung konnte diese aber nicht ohne Risiko zum Sieg führen. Es gab dann eine Beratung mit den Mannschaftskollegen, ob er ein Remis anbieten sollte, um das 4:4 abzusichern oder ob er alles riskieren auch auf die Gefahr hin, dass die Partie noch verloren gehen könnte. Da sich am 1. Brett die Partie von Michael Heinsohn in etwa ausgeglichener Stellung befand und ein Remis immer möglich sein würde, wurde das Remis angeboten. Das nahm der Potsdamer wegen dem Qualitätsvorteil von Urbanek an. Damit war das 4:4 nach dreieinhalb Stunden abgesichert. Jetzt hing alles vom Frankfurter Spitzenspieler Michael Heinsohn (Brett 1) ab. Nach 4:45 Stunden einigten sich der Frankfurter und Andrè Barna auf das Unentschieden und der Gäste-Sieg war perfekt.