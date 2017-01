Trumps Casinoträume an der Oder

artikel-ansicht/dg/0/

Was viele heute nicht mehr wissen: 2004 wollte Trump in Frankfurt ein Casino bauen. Der US-Immobilienmogul versprach Arbeitsplätze, ein Vier-Sterne Hotel und viele Touristen. Doch der Traum war alsbald ausgeträumt, Trumps Unternehmen ging in Konkurs. Sind die Frankfurter traurig darüber, dass damals nichts aus dem Las Vegas an der Oder wurde? Das MOZ-Videoteam hat sich auf der Straße umgehört.