Jugendliche zeigen ihr Können

Zeigt, wie es geht: Sarah Marschner aus Bernau lernt den Beruf der Tierwirtin bei dem Betrieb Ziltendorfer Niederung. An einem Vorführobjekt zeigt sie zukünftigen Auszubildenen, wie man eine Melkmaschine richtig am Euter einer Kuh befestigt. © MOZ/Josephin Hartwig

Im Seelower Oberstufenzentrum (OSZ) sind die Gäste am Freitagvormittag schon am Eingang in Empfang genommen worden. Zahlreiche Schüler, wie etwa aus der Seelower Oberschule und der Kleeblattschule, wollten sich einen Eindruck von den Berufen verschaffen, die an diesem Tag vorgestellt wurden.

"Zum zehnten Mal veranstalten wir diesen Berufsbildungstag", erklärte Hauptorganisatorin und Abteilungsleiterin Cosima Lüdemann. Für die Jugendlichen sei es sehr wichtig, dass sie von Gleichaltrigen, die sich schon in Ausbildung befinden, erfahren, worauf es bei den jeweiligen Berufen ankomme. "Deshalb sind Auszubildene aus den zweiten Lehrjahren da und erklären ihre täglichen Aufgaben", sagte Cosima Lüdemann, die in ständigem Kontakt mit regionalen Betrieben - auch für praxisnahe Unterrichtsgestaltung - steht.

Sarah Marschner aus Bernau macht ihre Ausbildung zur Tierwirtin in der Rinderhaltung. "Es ist auch schwere körperliche Arbeit- daran denken viele nicht", riet sie den 16- bis 18-Jährigen, die auf Ausbildungssuche sind. Dennoch gebe es viele tolle Aspekte am Beruf Tierwirt und sie habe eine gute Chance, nach ihrer Ausbildung auch übernommen zu werden. "Man trägt recht früh Verantwortung und ist etwa bei der Geburt eines Kalbes dabei, bei der es auch mal zu Komplikationen kommen kann", berichtete Domenic Ahrens, der in der Agrargenossenschaft Neuzelle lernt. Das sollte nicht unterschätzt werden. Obwohl die Geburt eines Kalbes auch zu den schönen Erlebnissen eines Tierwirts gehöre.

Bei dem Berufsbildungstag werden aber nicht nur landwirtschaftliche Berufe vorgestellt, auch viele handwerkliche Tätigkeiten sind dabei. Asphaltbauer, Maurer, Fachpraktiker für Holzverarbeitung, Fassadenmonteure, Holzmechaniker und auch Tischler präsentieren sich. Die Seelower Oberschüler sahen sich genau in den einzelnen Räumen um und machten sich von den Berufen ein Bild.

Viele wollen ihren Eltern nacheifern. Wie Daniel Weber aus Wriezen, der schon eine Ausbildung zum Maurer macht. "Mein Vater und mein Opa sind auch Maurer", sagte er. Daniel erklärte Alensio Rucaj einiges zum Beruf des Maurers, zeigte ihm anhand von kleinen Ziegelsteinen, wie man eine Wand mauert. Alensio lebt in Seelow. "Ich möchte eigentlich gern Altenpfleger werden", verriet er.

In einem Raum versucht Dorothea Giese aus Letschin genau für jene Gesundheitsberufe zu begeistern. Sie erzählte den Schülern viel über die Lehrmethoden an der Schule für Gesundheitsberufe in Eisenhüttenstadt. "Der Fachkräftemangel wird in den nächsten Jahren noch eine größere Rolle spielen. Deshalb ist es so wichtig, den jungen Leuten früh eine Perspektive zu geben", erklärte sie. An der Eisenhüttenstätter Schule gebe es eine 100-prozentige Vermittlungsrate für die Auszubildenen.