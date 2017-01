Kurgäste ganzheitlich betreut

artikel-ansicht/dg/0/

Bei der Frage nach den Höhepunkten im vergangenen Jahr muss Ingrid Linke vom Oberbarnimer Kulturverein (OKV) nicht lange überlegen. An die Nachmittage oder Abende, als die Zuschauer in großer Zahl die Konzerthalle stürmten, erinnert sie sich ganz genau. Dazu zählen die Leipziger Pfeffermühle, der Auftritt des Handwerker-Männerchors aus Bad Freienwalde, die Konzerte mit Gunther Emmerlich oder Robbie Doyle. Besonders gut angekommen sei auch die Veranstaltung zum 30. Geburtstag der Konzerthalle mit dem Auftritt von Günther Fischer, sagt die Leiterin. "Da war das Haus mehr als voll." Komplett ausverkauft sei der Konzertsaal auch beim Auftritt von Top Leipzig zum Jahresende gewesen.

Im vergangenen Jahr haben insgesamt 9974 Gäste die Konzerthalle zu verschiedenen Veranstaltungen besucht. Neben den Konzerten und Auftritten im großen Saal kamen auch Gäste zu den Gesprächsrunden, die "Foyergespräche", die sich immer einem besonderen Thema wie der Kurstadtentwicklung widmen. Genauso finden dort jedes Jahr auch mehrere Kunst- und Fotoausstellungen statt.

Einige der beliebten Musiker und Schauspieler aus dem vergangenen Jahr werden auch 2017 wieder auf der Bühne in der Konzerthalle zu sehen sein. Mit besonderen Programmen präsentiert sich erneut Robbie Doyle. Dazu zählt nicht nur ein Auftritt in der Konzerthalle. Für den 18.Juni plant der Oberbarnimer Kulturverein auch ein Konzert auf der Freilichtbühne in Bad Freienwalde. Robbie Doyle wird dort mit schottischen und irischen Ensembles spielen. "Ein besonderes Schmackerl", freut sich Ingrid Linke bereits. "Das wird ein schöner Beitrag werden."

Auch der Handwerker-Männerchor wird am 12. März wieder zu Gast in der Konzerthalle sein. Es sei eines der letzten Konzerte mit Leiter Endrik Salewski, betont die Leiterin des Hauses. Am Ende des Jahres wird Anja Lieske, Kreiskantorin aus Seelow, das Silvesterkonzert leiten. Was es dann genau zu hören geben wird, soll noch eine Überraschung bleiben. "Allzu viel wollen wir nicht verraten", sagt Ingrid Linke. Das Silvesterkonzert sei in den vergangenen Jahren gut angelaufen.

Außerdem werden während des Jahres Organist Martin Eisenberg, die Kaljushnys - ein Duo, das klassische Musik präsentiert - sowie die Leipziger Pfeffermühle mit ihrem Programm "Dsaster" - bereits am 29. Januar - auf der Bühne in der Konzerthalle zu sehen und zu hören sein. "Wir hoffen, dass wir den Gästen ein gutes Angebot machen können," resümiert Ingrid Linke.

Neben den Veranstaltungshöhepunkten stehen für die Konzerthalle dieses Jahr auch bauliche Veränderungen an. "Wir hoffen, dass wir etwas zur Abdichtung im Saal und an der Heizung machen können", erzählt die Leiterin von den Plänen des OKV. Derzeit ziehe es oft im Saal. Nur, wenn das Haus voll sei, merke man es nicht so stark, sagt sie. Die Stadt habe bereits zugesichert für die Bauarbeiten finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen, erklärt Ingrid Linke. Wie viel, sei bislang aber noch offen.

Wichtig sei es der Leiterin künftig auch, sich stärker mit der Tourist-Information und anderen Einrichtungen in der Stadt abzusprechen, wann geplante Veranstaltungen stattfinden. Man wolle vermeiden, dass große Theateraufführungen oder Konzerte zur selben Zeit stattfinden und es zu anderen Zeiten kaum Angebote gäbe, erklärt sie. Bereits jetzt würde der OKV mit dem Film-Theater die geplanten Termine austauschen, so Ingrid Linke. "Wir müssen eine ganzheitliche Betreuung der Kurgäste garantieren."