Gespräche mit Ministerien zum Kanal

Eberswalde (MOZ) Die Verhandlungen zur etwaigen Übernahme der Schleusen am Finowkanal in kommunale Regie münden in die finale Phase. Die Tage der Entscheidung rücken näher. Doch das Votum der Anrainergemeinden setzt belastbare Zahlen sowie die Klärung diverser fachlicher Fragen voraus. Aus diesem Grund hat Bürgermeister Friedhelm Boginski, zugleich Vorsitzender der KAG Finowkanal, diese Woche Gespräche mit dem Wirtschafts-, Infrastruktur- und dem Umweltministerium geführt. Dabei sei es vor allem um umwelt- und verkehrsrechtliche Aspekte gegangen, teilt die Rathaus-Sprecherin Nancy Kersten mit. In der Runde konnten "Fragen zur Klassifizierung und Widmung der Wasserstraße erörtert" werden. Zudem habe man hilfreiche Hinweise erhalten. Gleichzeitig habe die Beratung erneut "die Größe der Herausforderung" deutlich gemacht, verhehlt Kersten nicht. Sie spricht von einem "Präzedenzfall". (siehe Seite 16)