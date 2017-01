Mehr als 2400 Bescheide aufgehoben

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Der Wasser- und Abwasserverband Panke/Finow hat bislang mehr als 2400 nicht bestandskräftige Abwasserbeitragsbescheide aufgehoben und zirka 4,7 Millionen Euro an die betroffenen Bürger erstattet. Das teilte Verbandsvorsteher Daniel Nicodem am Freitag mit. Er zeigte sich mit dem Bearbeitungsstand zufrieden. Immerhin habe der Verband aufgrund der eingetretenen Verzögerungen bei der Genehmigung des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2016 erst im September mit der Rückabwicklung beginnen können. Außerdem sei zu berücksichtigen, dass in jedem Widerspruchsverfahren eine Einzelfallprüfung vorgenommen werden müsse.