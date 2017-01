CDU beschließt ihre Wahlliste

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Die brandenburgische CDU geht mit Michael Stübgen als Spitzenkandidat in den Bundeswahlkampf. Die Landesvertreterversammlung wählte am Freitagabend den derzeitigen Sprecher der brandenburgischen Bundestagsgruppe auf Platz eins der Landesliste. Auf Platz zwei kam der Uckermärker Jens Koeppen.Die Oberbürgermeisterin von Brandenburg an der Havel, Dietlind Tiemann, rangiert auf Platz drei. Durch ihren Wechsel in die Bundespolitik stehen Ende des Jahres auch Wahlen um das Amt des Stadtoberhauptes in der Domstadt an.Neu in den Bundestag einziehen will auch die frühere Landeschefin Saskia Ludwig.