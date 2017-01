Internet für 38 Millionen Euro

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Der Kreis Oder-Spree will die letzten "weißen Flecken" in der Versorgung mit schnellem Internet beseitigen. Hierfür wird kreisweit mit Investitionskosten in Höhe von 38 Millionen Euro gerechnet. Kommunen mit ausgeglichenem Haushalt müssen sich mit einem Eigenanteil beteiligen.

Baudezernentin Hanna Gläsmer machte gleich zu Beginn der jüngsten Sitzung des Bauausschusses deutlich, um welche Dimension es sich beim flächendeckenden Breitband-Ausbau dreht: Es handele sich um eine der größten Investitionen in der Geschichte des Landkreises, höchstens vergleichbar mit dem Bau des Kreiskrankenhauses in Beeskow vor 20 Jahren. Rund 38 Millionen Euro soll es kosten, beinahe alle Haushalte in Oder-Spree mit einer Internetverbindung zu versorgen, die mindestens 30 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) leistet. Laut Definition müssen 95 Prozent aller Haushalte am Ende des Ausbaus entsprechend versorgt sein. Dafür stehen Bundes- und Landesmittel zur Verfügung. Kommunen sind mit einem Eigenanteil von zehn Prozent mit im Boot. Jene Kommunen, die über ein Haushaltssicherungskonzept verfügen, also keinen ausgeglichene Etat vorweisen können, bekommen die zehn Prozent sogar vom Land erstattet.

29,4 Millionen der gesamten Investitionssumme werden in einer Analyse, die im Auftrag der Kreisverwaltung angefertigt wurde, als "Wirtschaftlichkeitslücke" ausgewiesen. Gemeint sind damit finanzielle Aufwendungen, die es für private Investoren unwirtschaftlich machen, den Netzausbau allein aus eigenen Mitteln zu forcieren. Förderprogramme des Bundes und des Landes Brandenburg eröffnen die Möglichkeit, diese "weißen Flecken" bis 2019 weitgehend zu schließen. Die Koordinierung der Lückenschließung will im Interesse der Kommunen der Landkreis Oder-Spree übernehmen. Ein entsprechender Beschluss wird den Abgeordneten des Kreistags am 15. Februar vorgelegt. Zuvor wird sich der Haushaltsausschuss am Montag und der Kreisausschuss am Mittwoch mit dem Thema befassen.

Am 28. Februar endet die Antragsfrist für die nächste Etappe des Bundes-Förderprogramms. Hanna Gläsmer zeigte sich vor dem Bauausschuss zuversichtlich, dass es trotz des engen Zeitfensters gelingen werde, in Abstimmung mit den Kommunen einen aussichtsreichen Förderantrag zu stellen. Vom Ausbau des Breitbandnetzes würden nach derzeitigem Planungsstand kreisweit 13 359 Haushalte und 354 Unternehmen profitieren. Derzeit sind 22 Prozent Haushalte unterversorgt. In diese Kategorie zählen alle Gebiete, in denen die Internetgeschwindigkeit unter 30 Mbit/s liegt und in denen in den nächsten drei Jahren private Investoren voraussichtlich keine leistungsfähigen Netze errichten. Solche Netzlücken gibt es im gesamten Kreisgebiet. Besonders hoch sind die Defizite im ländlich geprägten Raum und in den Randlagen. Während in Eisenhüttenstadt nur 1,4 Prozent der Haushalte im definierten Sinne unterversorgt sind, sind es in der Gemeinde Tauche 38,5 Prozent, in Langewahl 19,8 Prozent.

Die technische Erschließung der Lücken im Breitbandnetz umfasse unter anderem den Neubau von Glasfaserleitungen mit einer Trassenlänge von insgesamt 523 Kilometern. Außerdem müssen 74 bestehende Kabelverteiler aufgerüstet und 132 neu gebaut werden, schilderte Jörg Thoma, Breitbandbeauftragter im Kreis.

Wird der Förderantrag wie geplant bis Ende Februar auf den Weg gebracht, rechnet die Kreisverwaltung zur Jahresmitte mit einem vorläufigen Bewilligungsbescheid. Danach würden zunächst die Ausschreibung und Vergabe weiterer Planungsleistungen, anschließend die Umsetzung des Ausbauprojektes erfolgen. Die technische Realisierung des Breitbandausbaus in den betroffenen Städten und Gemeinden ist in den Jahren 2018 und 2019 vorgesehen.