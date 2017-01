Müllrose will neue Öffnungszeiten

artikel-ansicht/dg/0/

Müllrose (MOZ) Die Schlaubetal-Information soll statt wie bisher an zwei Tagen ab sofort an sechs Tagen geöffnet sein. Das beschloss jetzt der Hauptausschuss einstimmig. Die Amtsverwaltung müsse nun die Vorgabe umsetzen, sagte Bürgermeister Detlef Meine.

Seit Jahresbeginn gelten für die Schlaubetal-Information im Haus des Gastes reduzierte Öffnungszeiten. Die Einrichtung berät jetzt Reisende dienstags und donnerstags von 10 bis 12 sowie von 14 bis 16 Uhr. In dem Gebäude befinden sich unter anderen die Schlaubetal-Information, das Heimatmuseum sowie die Geschäftsstelle des Tourismus-Vereins. Mit dieser Reduzierung ist Müllroses Bürgermeister Detlef Meine nicht einverstanden.

Mit Datum vom 2. Januar schrieb er an Amtsdirektorin Ilka Matuschke. "Die Stadt Müllrose beschäftigt dort drei Mitarbeiterinnen mit insgesamt 80 Wochenstunden. Mir fehlt daher jedes Verständnis für diese geringen Öffnungszeiten, zumal wir eine volle Stelle mit noch einmal 40 Wochenstunden per Beschluss der Stadtverordnetenversammlung ab 1. Januar 2017 vorhalten", so Detlef Meine. Im Hauptausschuss bemängelte er, dass er bislang keine Antwort erhalten habe. Dabei habe er dem MOZ-Bericht über die Übergabe des Zuwendungsbescheides in der Kita Fünfeichen entnommen, dass die Amtsdirektorin wieder im Dienst sei, aber eben seinen Brief nicht beantwortet habe.

Der Bürgermeister regte an, nicht länger auf Vorschläge der Amtsverwaltung zu warten, sondern der Hauptausschuss sollte die Initiative ergreifen und der Amtsverwaltung klare Vorgaben machen. In der Aussprache kritisierten die Stadtverordneten Thomas Kühl (Fraktion PWM), Ingomar Friebel (SPD) und Olaf Ermling (SPD) die Kürzung der Öffnungszeiten. Man sollte bei dem Thema nicht ausschließlich an Touristen denken, sondern auch für Einheimische sei die Schlaubetal-Information wichtig, so Ingomar Friebel.

Für das Amt Schlaubetal nahmen an der Sitzung Karin Groß (Finanzen) und Bernd Kallweit (Bauamt) teil. Es sei zu begrüßen, dass sie anwesend seien, so Olaf Ermling, leider würden sie jetzt die Kritik an der Arbeit des Amtes erfahren, dabei seien sie für diese Probleme nicht verantwortlich. Die Verantwortung trage vielmehr "das Boykott-Kleinkind im Hintergrund", das "alles zerschießen" würde. Auf die Frage, wer denn das "Boykott-Kleinkind" sei, sagte er nach der Sitzung auf Anfrage: "Dazu äußere ich mich nicht." Er wollte mit dieser Formulierung deutlich machen, dass er den Kanal bis oben voll habe.

Im Hauptausschusses bedauerte Karin Groß, dass durch den Tourismus-Streit sehr viel "zerschlagen" worden sei. Dieser Begriff rief Bürgermeister Detlef Meine auf den Plan. "Zerschlagen? Ja, wer hat denn hier was zerschlagen? Wir nicht, es war die Amtsleitung", erklärte er mit Nachdruck und fuhr mit lauter Stimme fort: Mehr als 20 Jahre lang habe die Schlaubetal-Information funktioniert, zeitweise mit deutlich weniger Mitarbeitern als heute. Jetzt aber erkläre die Amtsleitung, dass es an Stellenbeschreibungen fehle und dass man die Öffnungszeiten auf zwei Tage verringern müsse. Karin Groß bat ihn, nicht so aufbrausend und lautstark zu argumentieren, vielmehr möge er sich wieder beruhigen. In der Aussprache wurden verschiedene Varianten der neuen Öffnungszeiten durchgesprochen - sollte man vier oder sechs Tage öffnen, welche Uhrzeiten? Man einigte sich schließlich darauf, dass die Schlaubetal-Information ab sofort montags bis sonnabends von 10 bis 12 sowie von 13 bis 15 Uhr geöffnet sein wird. Diese Zeiten wurden einstimmig beschlossen, "diese Regelung gilt ab sofort", betonte Detlef Meine. Und zwar bis in den März, denn mit Beginn der Sommersaison im April müsste man ohnehin neue Regelungen treffen.

Im Schlaubetal wird jetzt über die Frage diskutiert, wie die Forderung nach sofortiger Umsetzung zu verstehen sei - ab wann gelten die neuen Öffnungszeiten? Dazu teilte Bernd Kallweit am Donnerstag auf Anfrage mit: "Der Hauptausschuss hat die zukünftigen Öffnungszeiten für das Haus des Gastes beschlossen. Da sich mit der Umsetzung dieser Festlegung arbeitsrechtliche Konsequenzen nicht ausschließen lassen, kann eine entsprechende Aussage erst in der kommenden Woche getroffen werden." Mehr könne er dazu nicht mitteilen, da sowohl Amtsdirektorin Ilka Matuschke als auch ihr Stellvertreter, Steffen Mieck, sich derzeit im Urlaub befinden.