Vom Schlauch zur Digitaltechnik

Und Bernhard Schwiete Fürstenwalde/Erkner (MOZ) Der Blitzer wird 60, in den Ruhestand darf er aber noch lange nicht. Allein von Januar bis November 2016 wurden in der Polizeiinspektion Oder-Spree/Frankfurt mehr als 120 000 Raser festgestellt. Anfangs mussten die Polizisten dafür Schläuche auslegen, heute haben sie zwei digitale Geräte im Einsatz.

Die bundesweit erste Radarkontrolle fand im Januar 1957 in Düsseldorf statt. Wann im Raum Fürstenwalde/Erkner das erste Mal geblitzt wurde, lässt sich heute schwer nachvollziehen. "Eine genaue Zeitangabe ist uns nicht möglich", teilt zumindest Bärbel Cotte-Weiß aus der Pressestelle der Polizei mit. Fakt ist, dass zu DDR-Zeiten hauptsächlich zwei Gerätetypen verwendet wurden.

Einer waren die Schlauchmessgeräte. Sie kamen in den 1970er- und 1980er-Jahren zum Einsatz. "Schläuche wurden auf der Fahrbahn aufgebracht und die Geschwindigkeit durch das Verhältnis von Weg zu Zeit ermittelt", erklärt Bärbel Cotte-Weiß. Ende der 1970er-Jahre nutzten die Polizisten Radargeräte (SRD 77). Beide Typen arbeiteten ohne Fotoaufnahmen. "Der Verkehrssünder muste unmittelbar angehalten werden, um die entsprechenden Maßnahmen zu treffen", sagt die Polizei-Sprecherin.

Die IFA-Freunde in Trebus verfügen in ihrer umfangreichen DDR-Sammlung über ein altes Schlauchmessgerät und eines vom Typ SRD 77. Zu den Nutzungszeiten macht Vereinsmitglied Günter Wehr etwas andere Angaben als die Polizei. "Die Schlauchtechnik wurde bis 1977/78 verwendet", sagt er. Die IFA-Freunde trieben ihr Exemplar einst in der Polizeiinspektion in Strausberg auf, als es dort entsorgt werden sollte. Öffentlich präsentiert werden die alten Stücke wieder bei der Langen Nacht der Museen am 19. Mai.

Erst ab 1992 erhielt die Polizei automatisierte Messgeräte mit integrierter Fototechnik. Von 2007 bis 2011 wurde die digitale Messtechnik eingeführt. Die Bilder der Verkehrssünder sind nun noch schärfer. Zudem kann die Technik zwei Fahrtrichtungen sowie bis zu drei Fahrspuren einer Richtung gleichzeitig messen. Zwei dieser Geräte sind in der Inspektion täglich im Einsatz. Bis einschließlich November wurden 2016 mehr als 120 000 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt - in einigen Fällen waren die Raser mehr als 100 Stundenkilometer zu schnell.

Die Geschwindigkeit wird zwischen Schöneiche und Neuzelle indes auch kontrolliert vom Landkreis Oder-Spree. Dessen Strategie war im Laufe der Zeit auch einem Wandel unterworfen. Während die stationären Anlagen in Hangelsberg und Schöneiche sowie zwischen Storkow und Rieplos offenbar nicht mehr genutzt werden, steht seit einigen Jahren ein neues solches Gerät in Beeskow. Autofahrer kennen aber auch beliebte Blitzer-Plätze für die mobilen Geräte - in Fürstenwalde zum Beispiel in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße und in der Saarower Chaussee, in Erkner in der Woltersdorfer Landstraße und in der Neu Zittauer Straße.