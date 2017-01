Viel Sport beim Neujahrsempfang

artikel-ansicht/dg/0/

Gosen-Neu Zittau (MOZ) Beim traditionellen Neujahrsempfang der Gemeinde Gosen-Neu Zittau hat Bürgermeister Thomas Schwedowski am Freitagnachmittag die Arbeit der vielen Ehrenamtlichen im Ort gewürdigt. Als Gosen-Neu Zittauer des Jahres wurde Tobias Westermann ausgezeichnet. Der 47-Jährige, der einst der Liebe wegen aus Bielefeld nach Brandenburg zog, wurde vor allem wegen seiner langjährigen Verdienste als Judo-Trainer geehrt. Westermann leitet inzwischen auch Gruppen in anderen Arten der Selbstverteidigung, wie Ju-Jutsu und Kobudo. "Dabei geht es um den Kampf mit alten japanischen Bauernwaffen", erläutert Westermann. Alles in allem nehmen knapp 40 Kinder und Jugendliche an seinen Gruppen teil, die alle in der Neu Zittauer Schulsporthalle trainieren. Dass er ausgezeichnet werden würde, habe ihn schon überrascht, räumte der gelernte Vermesser ein, der auf IT-Technik umgesattelt hat.