Opel landet hinterm Tonlorengleis

Zehdenick (GZ) In der Nacht zum 9. Januar kam ein Opel Corsa aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Betonstraße ab, schoss offenbar im hohen Bogen über das alte Tonlorengleis und kam dahinter an einem Baum zum Stehen. Anschließend machte sich der Fahrer aus dem Staub. Kriminaltechniker sicherten Spuren und fahnden nun nach dem Fahrer, wobei nicht klar ist, ob er auch der Halter des Fahrzeuges ist. Den letzten feststellbaren Eigentümer des Fahrzeuges hat die Stadtverwaltung Zehdenick mittlerweile angeschrieben, nachdem sie am 10. Januar von dem Vorfall Kenntnis erhielt. Die Verwaltung forderte ihn auf, das Fahrzeug zu beseitigen. Anderenfalls werde der Pkw auf seine Kosten im Auftrag der Kommune geborgen, so Viola Pawletta von der Stadtverwaltung.