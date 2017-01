Polizeibericht Neuruppin vom 20.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Eine 25-jährige Seat-Fahrerin ist am Donnerstagmorgen am Kreisverkehr der Neuruppiner Heinrich-Rau-/Artur-Becker-Straße auf ihren Vordermann aufgefahren. Sie hatte das Abbremsen des VW zu spät gemerkt, als dieser beim Ausfahren aus dem Kreisel für einen bevorrechtigten Fußgänger anhielt. Der 45-jährige VW-Fahrer klagte nach dem Unfall über Rückenschmerzen und ging zum Arzt. Sachschaden: rund 1 000 Euro.

Beim Ausparken zusammengestoßen

Neuruppin (RA) Weil er einen vorbeifahrenden Suzuki nicht bemerkte, stieß ein 83-jähriger VW-Fahrer am Donnerstag gegen 12.50 Uhr beim Rückwärtsausparken an der Neuruppiner Regattastraße mit diesem zusammen. Der 26-jährige Suzuki-Fahrer wurde verletzt und im Krankenhaus behandelt. Sachschaden: 3 000 Euro.

BMW rollt gegen Ford

Neuruppin (RA) Ein in zweiter Reihe geparkter BMW rollte am Donnerstagmorgen in der Neuruppiner Präsidentenstraße gegen einen vorbeifahrenden Ford. Der BMW-Fahrer hatte den Wagen abgestellt, um einen Anhänger abzukoppeln. Schaden: rund 1 000 Euro.

Lack zerkratzt und Antenne abgeschraubt

Neuruppin (RA) Unbekannte haben am Dienstag in der Zeit zwischen 17 und 21 Uhr an einemim Birkengrund in Neuruppin abgestellten Opel den Lack zerkratzt und die Antenne abgeschraubt.