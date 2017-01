Polizeibericht Strausberg vom 20.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Hoppegarten. In der Nacht zu Donnerstag gelangten Unbekannte auf ein Firmengrundstück im Neuen Hönower Weg. Hier brachen sie einen Reifencontainer auf, aus dem sie 25 Komplettsätze stahlen. Schaden: 21 000 Euro.

Zusammenstoßmit Fußgänger

Neuenhagen. Am Freitag gegen 5.35 Uhr wurde in der Wiesenstraße ein Fußgänger von einem Opel Astra angefahren. Dabei erlitt der 62- jährige Fußgänger schwere Verletzungen und musste in das Unfallkrankenhaus Berlin gebracht werden. Der 50 Jahre alte Fahrer des Opel blieb unverletzt. Die genaue Unfallursache wird noch ermittelt.

Mehrere Firmen heimgesucht

Altlandsberg. Einbrecher sind in der Nacht zu Freitag auf ein Gewerbegrundstück im Blumberger Weg gelangt. Hier verschafften sie sich Zutritt zu mehreren Firmen und stahlen Werkzeug sowie Messtechnik. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 5400 Euro. Kriminaltechniker sicherten mutmaßliche Täterspuren, die nun ausgewertet werden.