Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 20.01.2017

Als Polizisten am Donnerstag gegen 23.30 Uhr in der Stadt einen Mercedes-Kleintransporter kontrollieren wollten, gab der Fahrer Gas und fuhr davon. Die Fahrt endete an einem Geländer an der Halben Stadt.Der Fahrer flüchtete, wurde aber im Lennépark gestellt. Das Auto war in Berlin gestohlen worden.

Russische Familienreisen unerlaubt ein

In einem in Polen zugelassenen Pkw haben Bundespolizisten bei einer Kontrolle zwei unerlaubt eingereiste russische Familien entdeckt. Sie wurden nach Eisenhüttenstadt weitergeleitet.