Polizeibericht Schwedt vom 20.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1546152/

Schwedt. Eine Schwedterin ist in ihrer Wohnung bestohlen worden. Die Mieterin eines Hauses im Heinrich-Heine-Ring hatte eine unbekannte Frau, die ihr Pullover verkaufen wollte, hereingelassen. Als die Besucherin wieder weggegangen war, stellte die Frau fest, das mit ihr auch Bargeld verschwunden war. Laut Polizei soll es sich bei der mutmaßlichen Diebin um eine etwa 30 Jahre alte Frau handeln, die vermutlich nichtdeutscher Herkunft sei und mit einem grauen Anorak und einer braunen Pudelmütze bekleidet war.

Radlerin von Autoerfasst und verletzt

Schwedt. Bei einem Unfall am Freitagmorgen in Schwedt ist eine Radfahrerin verletzt worden. Die 28-Jährige war gegen 7.30 Uhr in der Rudolf-Breitscheid-Straße von einem VW Polo erfasst worden. Dessen23 Jahre alte Fahrer war nach bisherigen Erkenntnissen mit seinem Wagen von der Rudolf-Breitscheid-Straße nach links in die Berliner Straße eingebogen und hatte dabei offenbar die von links kommende Radlerin übersehen. Sie erlitt Prellungen an den Knien und Ellenbogen.

Geplagter Manndroht mit Messer

Prenzlau. Mit Schneebällen und Unrat haben vier Jugendliche am Donnerstagnachmittag den Balkon und die Scheiben einer Wohnung im Georg-Dreke-Ring in Prenzlau beworfen. Der 67-jährige Mieter, der das Quartett zur Rede stellen wollte und daraufhin unflätig beschimpft wurde, trat vor die Tür – und hielt dabei laut Polizei einen messerähnlichen Gegenstand in der Hand. Die Jugendlichen nahmen Reißaus, zwei 14 und 15 Jahre alte Jungen wurden von der Polizei geschnappt. Sie müssen sich wegen Nötigung verantworten, gegen den Mann wird wegen Bedrohung ermittelt.

Mit Drogenim Zug unterwegs

Angermünde. Bei einem Zugreisenden in der Regionalbahn von Berlin nach Stralsund haben Bundespolizisten Cannabis gefunden. Die Beamten warenzum Bahnhof gerufen worden, weil der 25-jährige Kamerunerkeinen Fahrausweis hatte.