Polizeibericht Eberswalde vom 20.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1546153/

Eberswalde. Wieder hat ein Betrüger versucht, sich als falscher Kriminalbeamter Zutritt zu einer Wohnung zu verschaffen. Den neuesten Fall von Amtsanmaßung – zu diesem Delikt ermittelt nun die echte Kriminalpolizei – gab es in Eberswalde. Dort hatte ein Mann in der Rudolf-Virchow-Straße wegen angeblicher Prüfungen zu einem Strafverfahren Zutritt zu einer Wohnung verlangt und dabei einen Ausweis gezückt. Die 80 Jahre alte Mieterin war jedoch misstrauisch und ließ den Mann nicht hinein. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, niemals Fremde in die Wohnung zu lassen und hofft im aktuellen Fall auf weitere Zeugen, bei denen der falsche Polizist ebenfalls vorstellig wurde. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 03338 3610 zu melden.

Audi A6verschwunden

Eberswalde. Einen Audi A6 haben Autodiebe am Donnerstag in Eberswalde gestohlen. Der Wagen mit dem Kennzeichen BAR-GA 360 verschwand von seinem Abstellplatz am Bahnhofsring. Sein Wert wird auf16 000 Euro geschätzt.

Einbrechernehmen Geld mit

Zerpenschleuse. Aus einem Einfamilienhaus in Zerpenschleuse haben Einbrecher Bargeld gestohlen. Sie waren am Donnerstag in das Haus in der Berliner Straße eingedrungen und konnten unerkannt verschwinden.