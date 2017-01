Polizeibericht Bernau vom 20.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde. Wieder hat ein Betrüger versucht, sich als falscher Kriminalbeamter Zutritt zu einer Wohnung zu verschaffen. Den neuesten Fall von Amtsanmaßung – zu diesem Delikt ermittelt nun die echte Kriminalpolizei – gab es in Eberswalde. Dort hatte ein Mann in der Rudolf-Virchow-Straße wegen angeblicher Prüfungen zu einem Strafverfahren Zutritt zu einer Wohnung verlangt. Die Mieterin, eine Rentnerin, war jedoch misstrauisch und ließ den Mann nicht hinein.

Einbrechernehmen Geld mit

Zerpenschleuse. Aus einem Einfamilienhaus in Zerpenschleuse haben Einbrecher Bargeld gestohlen. Sie waren am Donnerstag in das Haus in der Berliner Straße eingedrungen und konnten unerkannt verschwinden.

Berlin. Die Alexandrinenstraße in Berlin-Kreuzberg ist im Bereich zwischen Stallschreiberstraße sowie Oranienstraße wegen einer Baustelle voll für den Verkehr gesperrt. Die Maßnahme dauert noch bis Ende Januar an.

Verkehrstipp