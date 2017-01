Trump kündigt Politik der Stärke an

artikel-ansicht/dg/0/

"Es ist das Recht aller Nationen, die eigenen Interessen voranzustellen", sagte Trump. Als neue Anordnung werde es künftig nur noch "Amerika zuerst" heißen. Das gelte für den Handel und für die Außenpolitik. Jahrzehntelange hätten die USA ausländische Industrien auf Kosten der amerikanischen Industrie genährt. "Wir haben andere Länder reich gemacht, während der Wohlstand, die Stärke und die Zuversicht unseres Landes sich am Horizont auflösen". Künftig gälten nur zwei Regeln: amerikanische Produkte zu kaufen und Amerikaner einzustellen.

Trump kündige weiterhin an, hart gegen die Terrororganisation Islamischer Staat vorgehen zu wollen. Gemeinsam mit anderen Nationen der Welt würden die Amerikaner gegen den "radikalen islamischen Terrorismus vorgehen und ihn vom Antlitz der Erde ausrotten".

Zudem wandte er sich gegen die Eliten in der Hauptstadt Washington. Eine kleine Gruppe habe sich hier über Jahre auf Kosten der Bürger bereichert. Er werde das ändern. "Die vergessenen Männer und Frauen unseres Landes werden nicht länger vergessen sein", sagte Trump.

Donald Trump ist der 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Der Oberste Verfassungsrichter der USA, John Roberts, nahm dem 70-jährigen Republikaner am Freitag auf den Stufen des Kapitols den Amtseid ab.

Trump brach mit der Tradition seiner Vorgänger, in der ersten Rede nach Amtsantritt vor allem auf Ausgleich zu setzen und an das Gemeinschaftsgefühl der Amerikaner zu appellieren. Stattdessen glich seine Ansprache eher einem Wahlkampfauftritt; so endete Trump mit seinem Slogan "Make Amerika great again" - mach Amerika wieder großartig.

Bis zu 900 000 Menschen waren in der amerikanischen Hauptstadt erwartet worden, um die Amtseinführung des neuen Präsidenten zu sehen. Auf der Washingtoner National Mall, dem großen Park, vor den Stufen des Kapitols hatten sich deutlich weniger Menschen versammelt als bei der Amtseinführung Barack Obamas im Jahr 2009. Der scheidende Präsident nahm mit seiner Frau Michelle an der Zeremonie ebenso teil wie Hillary Clinton. Diese hatte als Kandidatin der Demokraten die Wahl gegen den Republikaner Trump verloren. Zwar konnte Clinton deutlich mehr Stimmen erzielen, jedoch gewann der neue Präsident in mehr Bundesstaaten.

Die Zeremonie wurde von umfangreichen Protesten begleitet. Vor der Amtseinführung war es zu Ausschreitungen und Zusammenstößen zwischen Trump-Gegnern und der Polizei gekommen. Auf Bildern waren beschädigte Autos zu sehen. Medienberichten zufolge setzte die Polizei Reizgas ein.

Deutsche Politiker äußerten sich skeptisch. So warnte etwa der Russland-Beauftragte der Regierung, Gernot Erler (SPD), dass es unter Trump zu einem fragwürdigen Deal zwischen den USA und Russland kommen werde.