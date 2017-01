artikel-ansicht/dg/0/

Folklore aber hat mit dem wirklichen Leben wenig zu tun. In dem müssen Landwirte in einer globalisierten Agrarwelt und bei mächtigen Lebensmittelketten zu Bedingungen produzieren, die knallhart auf Effizienz getrimmt sind. Mit einer Idylle, die auf der Grünen Woche oder in Werbespots gern inszeniert wird, hat das wenig zu tun. Wie bei der Milch zu sehen ist, werden zum Teil nicht einmal die Kosten gedeckt. Dazu kommen Sonderfälle wie das russische Einfuhrverbot.

Auch wenn die Brandenburg-Halle besonders rappelvoll ist: Gerade kleine und mittlere märkische Hersteller haben zu kämpfen. Sie kommen wegen der Preise und Mengen nicht als Lieferant großer Lebensmittelketten in Frage. Die daraus resultierende, eigentlich sinnvolle Hinwendung zu alten Rezepten und neuen Produktideen bringt aber auch nicht immer das erwartete Ergebnis. Viele Kunden haben sich in Jahren der Billigstpreise und Standardisierung an Einheitsaussehen und Einheitsgeschmack gewöhnt. Immerhin: In Zeiten von Niedrigstzinsen ist die Konsumfreude ganz generell erwacht, die Deutschen gönnen sich wieder mehr, der Preis ist nicht mehr das alleinige Einkaufskriterium. Eine zunehmende Zahl von Verbrauchern kommt auf den Geschmack, der nicht aus Zusatzstoffen kommt.

So wächst Bio weiter - gerade in Berlin. Die Bundeshauptstadt gilt als Europas größter Bio-Markt. Für Brandenburg ist das eigentlich eine Riesenchance. Hier aber hapert es. War man zunächst als bundesweites Vorbild schnell auf stolze zehn Prozent Ökolandbau gekommen, geriet die Entwicklung danach ins Stocken - seit zehn Jahren herrscht Stagnation. Auch, weil Brandenburg als einziges Bundesland die Förderung der Umstellung auf Ökolandbau strich. Ein Fehler, der korrigiert wurde. Dies aber zeigt kaum Wirkung, nicht nur, weil die Förderung vergleichsweise niedrig ist - in Zeiten stark steigender Bodenpreise. Wichtiger war, dass der Anbau von Energiepflanzen zur Biogaserzeugung den Bauern als lukrativer erschien.

Das ganz große Manko jedoch bleibt, dass es an der regionalen Verarbeitung der regionalen Öko-Rohstoffe fehlt - und damit an echten märkischen Bioprodukten. Stattdessen werden Berliner Regale mit Artikeln aus der Ferne bestückt. Das ist weder ökologisch besonders sinnvoll, noch hilft es der Wertschöpfung und Arbeitsmarktentwicklung in Brandenburg. Wie man das endlich ändern kann, darüber sollten sich Bioverbände und Landespolitik Gedanken machen, wenn das große Schlemmen unter dem Funkturm vorbei ist.