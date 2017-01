Ortsbeiräte sollen gestärkt werden

artikel-ansicht/dg/0/

Wustermark (MOZ) Die Zählgemeinschaft (CDU, SPD, Grüne) in Wustermark will die Ortsbeiräte in der Gemeinde stärken. Zu diesem Zweck soll erneut das Bürgerbudget auf den Prüfstand gestellt werden. Die Idee: Die Ortsbeiräte sollen Verfügungsgelder nach Einwohnern gestaffelt erhalten und selbst entscheiden, für welche Projekte Gelder fließen können. Zuvor sollen aus Reihen der Bevölkerung Vorschläge eingereicht werden.