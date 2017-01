Alle hören auf sein Kommando

artikel-ansicht/dg/0/

Mit nur 26 Jahren hat Alexander Wnuck von Lipinski seine Feuertaufe bereits hinter sich: Als im Januar 2016 ein mit 150 Personen besetzter Zug der Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) auf dem Weg nach Küstrin wegen einer defekten Klimaanlage in Flammen aufgeht, ist Lipinski der Mann der Stunde. Der Notfallmanager der Deutschen Bahn (DB) ist mit seinem bis an die Decke mit Spezialgeräten ausgerüsteten Dienstwagen 20 Minuten nach der Alarmierung am Bahnübergang Biesdorf im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf.

Dort wartet die Feuerwehr schon auf den Mann in der orangefarbenen Warnweste. "Denn bevor die Feuerwehr loslegen kann, müssen erst die Streckenabschnitte gesperrt sowie Stromschiene und Oberleitung außer Betrieb genommen werden", erklärt von Lipinski.

Ein brennender Nahverkehrszug bedeutet höchste Gefahr für die Fahrgäste - aber auch für die Retter. Die Reisenden hatten sich in Biesdorf mithilfe des Zugpersonals ins Freie retten können.

Notfallmanager hat die Deutsche Bahn auf ganz Berlin und Brandenburg verteilt. Allein in der Hauptstadt gibt es sieben Notfallbezirke für die Fern- und zwei für die S-Bahn. Kommt es zu Havarien oder gar Katastrophen, müssen die Manager in kürzester Zeit vor Ort sein. Wie auch am Freitagmorgen, als nahe Gesundbrunnen ein Mann von der Brücke auf die Gleise stürzt und von einer S-Bahn überrollt wird. Oder in Erkner (Oder-Spree), wo ein herrenloses Gepäckstück den Regionalexpress zu einem 20-minütigen Aufenthalt zwingt, bis Polizisten den offensichtlich vergessenen Koffer an sich nehmen.

Von Lipinski schätzt die Zahl der Einsätze allein in seinem Rummelsburger Zuständigkeitsbereich auf bis zu 90 im Jahr. "Was wir machen, bekommen die Fahrgäste nicht mit, das läuft alles im Hintergrund ab", erzählt der 26-Jährige. Bis zur Wiederfreigabe der Strecke müssen alle Bahnangestellten vor Ort auf sein Kommando hören. "Natürlich wollen wir schon aus wirtschaftlichen Gründen, dass der Zugverkehr so schnell wie möglich wieder rollt", sagt von Lipinski. Doch oft stünden dem Ermittlungen der Bundespolizei entgegen - oder bei Todesfällen das Warten auf die Staatsanwaltschaft.

Der Ablauf ähnelt sich, ob es sich nun um Einsätze wegen Böschungsbränden oder nicht zuzuordnender Gepäckstücke handelt: den Gefahrenbereich sichern, aus dem die Fahrgäste in Sicherheit gebracht werden. "Selbst wenn die Oberleitung mit 15 000 Volt Wechselstrom extern abgestellt wird, sind immer noch bis zu 6000 Volt Restspannung in der Leitung. Deshalb muss ich sie vor Ort erden", erklärt er und holt aus seinem Equipment die bis zu fünf Meter lange Erdungsstange heraus.

Erst, wenn wie im Fall des brennenden Zuges vor einem Jahr garantiert ist, dass keine weiteren Züge auf Nachbargleisen fahren und die Leitungen stromfrei sind, können die Rettungsarbeiten beginnen. In Biesdorf hätte von Lipinski notfalls auch die ehrenamtlichen und bahneigenen Kundenbetreuer von CareNet anfordern können - immerhin kam der brennende Zug mit über 100 Passagieren bei 20 Grad Minus auf freier Strecke zum Stehen.

Solche CareNet-Betreuer würden die unfreiwillig Gestrandeten versorgen und betreuen, erklärt von Lipinski. "Doch die Fahrgäste waren schon weiter transportiert worden." Letztlich sei der 16-stündige Einsatz in Biesdorf dann der Niederbarnimer Eisenbahn in Rechnung gestellt worden. (Mit Adleraugen)