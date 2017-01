Wollschwein aus der Steppe

artikel-ansicht/dg/0/

Wer in der Ungarn-Halle Folklore erwartet, wird enttäuscht. Statt Trachtenmädels mit prallgefüllten Wurstkörben verteilen Anzugmänner edel Broschüren. Sie werben für Premiumprodukte, mit denen Ungarn den Weltmarkt erobern will. In deutscher Sprache ist dort beschrieben, wie der traditionelle Pálinka-Schnaps inzwischen hergestellt werden muss, um den Namen tragen zu dürfen: nur aus ungarischem Obst, nur in Ungarn gemaischt, gebrannt und abgefüllt, ohne Zuckerzusatz, Aromen und Farbstoffe.

"Den muss man probieren", finden drei Frauen aus Spremberg und ordern die kugelförmigen Schnaps-Gläser für jeweils drei Euro. Die Regeln: Der Pálinka muss in Zimmertemperatur genippt werden. Am handwarmen Glas noch mal schnuppern, um die Fruchtdüfte zu genießen."

Den Spremberger Damen sind die Aprikosen- und Birnen-Schnäpse allerdings etwas zu kräftig. "Da schmeckt's in den kleinen Brandenburger Brennereien leckerer", gesteht Silvia Hunger. Wenn die 58-Jährige und ihre Freundinnen an Ungarn denken, dann kommen ihnen Gewürze, Pfirsiche und Eselswurst in den Sinn. "Die gab es in der DDR unter dem Ladentisch."

"Nicht nur die Ostdeutschen verbinden mit unseren Produkten Erinnerungen", glaubt Nándor Béki, Agrardiplomat in der Ungarischen Botschaft in Berlin. Schließlich sei der Balaton im Kalten Krieg Treffpunkt von Ost und West gewesen. Dabei hätten alle Gulasch und Stierblut genossen. Doch statt des süßen Rotweinverschnitts seien heute weiße Weine mit wenig Zucker gefragt, so Béki. Die Salami dürfe dagegen für die deutschen Mägen nicht zu sehr mit der berühmten Paprika geschärft sein.

So passt sich Ungarn dem deutschen Geschmack an. Dass der sich wandelt, weiß auch Keresztes György. Obwohl seine Firma jährlich 20 Millionen Gläser mit Sauerkirschen für deutsche Supermärkte produziert, muss er auf der Messe die Werbetrommel rühren. "Die Oma, die Schwarzwälder Kirschtorte mag, stirbt irgendwann aus", erklärt der Produkt-Manager, der deshalb noch in diesem Jahr mit Bio-Kirschen an den Markt gehen will.

Einem strengen Qualitätssystem unterliegen schon die "Aldomas"-Produkte. Unter der Schirmmarke werden Topinambur-Ketchup, Pflaumenmarmelade, Wellness-Müslis und handgemachte Cherry-Pralinen verköstigt. "Künstliche Geschmacksverstärker, Farbstoffe und gentechnisch veränderte Organismen sind tabu", erklärt ein Standmitarbeiter.

Und so kann man sich von dem Land, das derzeit mit seiner rechtspopulistischen Regierung Negativ-Schlagzeilen macht, in Sachen Landwirtschaft durchaus eine Scheibe abschneiden. Ungarn war 2011 der erste Staat weltweit, der das Gentechnikverbot im Grundgesetz verankerte. Seit zweieinhalb Jahren werden Äcker bevorzugt an einheimische Bauern und nicht mehr an ausländische Großinvestoren verkauft. Im Gegensatz zum EU-Trend hat die Zahl der Beschäftigen in der Landwirtschaft zugenommen. "Alleine im vergangenen Jahr wurden 16 500 neue Jobs geschaffen", sagt Attaché Nándor Béki.

Ein Problem bleibt, dass Vieh auf den Weiden weiter abnimmt. Die Naturschutz- und Non-Profit-Aktiengesellschaft "Kiskunság" steuert dagegen. In Teilen des gleichnamigen Nationalparks lassen sie Graurinder und Wollschweine weiden. "Weil die Tiere frei leben und sich von der Natur ernähren, hat unser Fleisch Bioqualität", erklärt Csaba Gaspar, der Salami-Scheiben verteilt.

Die uralten ungarischen Haustierrassen, die in der sozialistischen Planwirtschaft verdrängt wurden, erleben in der Puszta-Steppe eine Renaissance.

Genauso wie die Baumstriezel von Mária Magdolna Makai, die in ihrer geblümten Tracht dann doch noch etwas Folklore in die Halle 10.1 bringt. Die süßen Rosenkrapfen und Schornsteinkuchen, die sie mit ihrer Familie vor den Augen der Besucher zubereitet, wurden einst nur für Hochzeiten gebacken, berichtet die Budapesterin. Heute ist das süße Gebäck als ungarisches Kulturgut weltweit bekannt.

Die Grüne Woche ist bis zum 29. Januar täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Eintritt: 14 Euro