Problemlöser der Zukunft beim Wissenschaftstag am Campus

Nauen (MOZ) Da steckt Hirnschmalz und Herzblut drin: Am Wissenschaftstag des Leonardo da Vinci Campus präsentierten die Schülerinnen und Schüler der Klassen elf und zwölf am Freitag ihre Ergebnisse.

Zwei Wochen lang widmeten sich dazu die jungen Leute einzelnen praktischen Projekten aus den Themenfeldern wie Luft- und Raumfahrt, Medien und Kommunikation oder Wirtschaft und Nachhaltigkeit. Dazu wurde mit Universitäten und Unternehmen eng zusammengearbeitet. Am Ende der Projektwochen und des Wirtschaftstages gab es für die jungen Problemlöser den Europäischen Wirtschaftsführerschein. Er bescheinigt symbolisch das betriebswirtschaftliche Kernwissen und bietet den jungen Menschen die Möglichkeit, sich jenes praxisrelevante betriebswirtschaftliche Know how anzueignen, das im Wirtschaftsleben notwendig ist und nachgefragt wird. Manfred Hofmann, selber Lehrer am Campus, nebenbei ist er Meisterschaftstrainer in der Leichtathletik und arbeitete früher im Bank-Marketing.

Er hat die Schüler während der Projektarbeiten zum Wissenschaftstag gecoacht. Er sagte am Rande der Präsentation: "Hier lernen die Schüler mehr als es der Lehrplan vorsieht. Ich rate ihnen: Bleibt neugierig!"