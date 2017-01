Die musikalische Seele der Stahlstadt

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) In der Stahlstadt und im Internet wird getrauert - um Axel Titzki, der in der Nacht zum Donnerstag den Kampf gegen den Krebs verloren hat. Sein Tod ist für viele noch immer unvorstellbar. In den Reaktionen zeigt sich, wie sehr er als Musiker und vor allem auch als Mensch verehrt wurde.