Mit dem Auto auf den Friedhof

Fürstenwalde (MOZ) Der Hauptweg des Fürstenwalder Friedhofs ist lang. Wer zur Urnenwiese möchte, muss 550 Meter zurücklegen - für gehbehinderte Menschen eine Herausforderung. Um Abhilfe zu schaffen, soll die Strecke künftig mit dem Auto bewältigt werden können. Zunächst sah die neue Satzung, an der die Stadt arbeitet, vor, Taxifahrern mit Personenbeförderungsschein die Zufahrt zu gewähren. Auf Anregung des Hauptausschusses wurde die Beschränkung auf Taxifahrer aufgehoben. "Die Genehmigung soll von der Qualifikation abhängen", erklärte Sylvaine Meister, die zuständige Fachbereichsleiterin aus dem Rathaus, am Donnerstagabend im Sozialausschuss. Heißt: Wer einen Personenbeförderungsschein hat, darf den Hauptweg befahren. Zusätzlich stehen bereits drei Rollstühle bereit, die bei Bedarf entliehen werden können.

"Was nutzt der Taxibetrieb? Mit dem Rollstuhl ist es eine Katastrophe, wenn man vom Hauptweg abbiegen muss", sagte Peter Apitz (B90/Grüne), der selbst auf den Rollstuhl angewiesen ist. Man bleibe geradezu stecken. Wichtiger als die Satzung zu ändern sei, die Wege zu verbessern. "Kurzfristig ist dies nicht möglich", erklärte Sylvaine Meister. Das Problem sei der Verwaltung aber bekannt. "Wir stellen uns dem", versprach sie. Der Zeithorizont blieb offen.

Die Befahrbarkeit des Friedhofs ist nicht die einzige Neuerung der Satzung. Auch die Gebühren ändern sich. Die meisten steigen. Am höchsten ist der Anstieg bei Erdbestattungen für Kinder unter zwei Jahren. Bislang kostete die Grabstätte 373 Euro, künftig sollen es 425 sein. Das entspricht einem Plus von 13 Prozent. Für die anderen Erdbestattungen liegt der Anstieg bei sechs Prozent.

Bei Urnen-Begräbnissen ist es ähnlich. Allerdings beträgt die Ruhefrist dort künftig nur noch 15 Jahre, bislang sind es 20. Die Änderung der Frist entspricht einer Anpassung der städtischen Regelung an die Vorschriften des Landesrechts, heißt es in der Erklärung der Verwaltung. Zudem habe die Kommunalaufsicht des Kreises die Stadt 2016 aufgefordert, die allgemeinen Gestaltungsvorschriften für Gräber aufzuheben. Diese untersagen bislang unter anderem die Verwendung von eingefärbten Kieselsteinen, Splitt oder Granulat. Das sei eine verfassungswidrige Regelung, aus der für alle Einwohner der Stadt ein unzulässiger Eingriff in die Grundrechte resultieren könnte. Künftig soll nur noch vorgeschrieben sein, dass bei Erdgräbern maximal 50 Prozent der Grabstätte mit einer Steinplatte bedeckt werden darf, um den in 20 Jahren angestrebten Verwesungsprozess der Toten zu gewährleisten.

Sowohl der Sozial- als auch der Hauptausschuss stimmten dem Satzungsentwurf einstimmig zu. Kommenden Donnerstag steht er in der Stadtverordnetenversammlung zum Beschluss an.