Oberhavel schmackhaft gemacht

(MOZ) Für Detlef "Janosch" Werner ist die Grüne Woche zur Erfolgsgeschichte geworden. Zum siebten Mal steht der Hennigsdorfer mit seinem Räucherknoblauch auf der weltgrößten Verbrauchermesse und erfreut die Besucher mit guter Laune und immer neuen Produkten. Nach Räucherknoblauchgeist und Räucherknoblauchkäse gibt es diesmal Räucherknob-lauchöl. Viele Besucher kommen aus Gewohnheit an den Stand des Bartträgers. Immer wieder erhält der 58-Jährige Angebote für andere Messen und Märkte. Besonders stolz ist er auf die Teilnahme an der Slow-Food-Messe in Turin im vergangenen September. Die Schnecke, das Logo der Slow-Food-Bewegung, trägt Werner auf der Schürze.

"Ich bin der einzige Ein-Mann-Betrieb auf der Grünen Woche", sagt der Spezialitätenhersteller. Wenn er auf der Messe ist, ruhe die Produktion. Dass er keine Förderung bekommt, findet er ungerecht. Sein Betrieb sei zu klein, habe ihm die Landesinvestitionsbank mitgeteilt. "Warum gibt es Hilfe nur für die Großen?", fragt der Hennigsdorfer. "Wind gehört in die Segel der Schwachen."

3 000 Euro Miete kostet ein Stand in der Brandenburghalle. Detlef Werner fand den Einstieg über den Oberhavelstand, an dem kleineren Betrieben eine Messepräsentation an einem oder zwei Tagen ermöglicht wird. Am Freitag hat Ina Kellermann aus Nassenheide Premiere. Mit Hilfe ihrer Tochter Thekla verkauft sie handgefertige Keramik und ist überrascht vom großen Interesse. Bei ihrer Standnachbarin Manuela Scheil aus Teschendorf verlangen die Besucher vor allem nach selbstgemachter Marmelade.

Auch Ronald Koch aus Großmutz ist wieder dabei. Der Land- und Gastwirt verkauft die von seiner Frau gebackenen Kuchen und Sahnetorten sowie die hausgemachte Salami. Neu ist sein Großmutzer Kräuterling, eine schmackhafte Wurst zum Braten und Kochen. Vor allem will Koch aber Berliner auf seinen Hof locken. 80 Prozent seiner Kunden kämen aus der Hauptstadt.

Der Spargelhof Kremmen wirbt ebenfalls um Besucher. Die Gäste kämen gezielt zur Spargel-, Heidelbeer- oder Kürbissaison nach Kremmen, sagt Hof-Chef Malte Voigts. Weil inzwischen auch Gänse gemästet werden, können die Grüne-Woche-Besucher Gänseschmalzstullen probieren.

Frisches Brote gibt es gleich nebenan bei der Bäckerei Plentz. Die Besucher fragten gezielt nach der Neuheit zur Grünen Woche, sagt Bäckermeister Karl-Dietmar Plentz. Diesmal sind es frisch gebackene Krapfen mit einer Eierlikörcremefüllung sowie ein Apfelbrot mit Dinkel, das in den Filialen schon gut verkauft werde. Das Kartoffelbrot, eine frühere Messeneuheit, sei inzwischen das meist verkaufte Brot. Plentz sei ein "Leuchtturm der Branche", lobt Michael Wipller, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Bäckerhandwerks.

Noch schöner ist das Lob von Regina Spall aus Berlin-Lichtenrade, die so oft, wie nur möglich, handgedrückte Brötchen, Brot und Kuchen in Schwante kauft. Sie habe Plentz sogar im Fernsehen die Daumen gedrückt, zu "Deutschlands bestem Bäcker" gekürt zu werden, berichtete die Berlinerin dem Bäckermeister.

Elfi Fischer, die Sonntag mit ihren Landfrauen wieder Mode auf dem Laufsteg zeigt, brach eine Lanze für die Landwirtschaft in Oberhavel. "Wir sorgen dafür, dass es jeden Tag frische Milch, Fleisch und Eier gibt."