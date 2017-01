Toleranz bei null Grad

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1546177/

Auch die gerade vor einer Woche geschlossene Partnerschaft mit den Fußballfrauen von Turbine Potsdam zeigte erste Früchte. Deren Maskottchen Turbinchen war eigens aus der Landeshauptstadt angereist. Wer auch immer in dem Kostüm steckte, schien es zu bedauern, dass es so schwierig war, von der Torte kosten zu können, die die Bäckerei Plentz gebacken hatte. Wie schon bei der Erstauflage vor Jahresfrist handelte es sich um ein großes Himbeerherz, auf dem das Motto der Veranstaltung mit cremigen Buchstaben geschrieben stand.

Laut Pelz soll das Toleranzfest voraussichtlich in jedem Jahr stattfinden. Als im Januar 2016 zum ersten Mal dazu eingeladen worden war, reagierte die Stadtverwaltung damit noch auf eine am selben Tag stattfindende Demonstration gegen Asylbewerber. Auch in Velten schlugen die Wellen hoch. Als Pro Velten zu einem Themenabend einlud, konnten sich Neonazis dazu äußern, ohne dass ihre Statements vom Veranstalter kommentiert wurden. Im Gegensatz zu den anderen im Stadtparlament vertretenen Parteien - abgesehen von der NPD - war von Pro Velten am Freitag niemand erschienen.

In Velten gibt es weiterhin kein Flüchtlingsheim. Allerdings leben mittlerweile rund 30 Asylbewerber in Wohnungen. Laut der Bürgermeisterin seien die meisten von ihnen erst im vergangenen Jahr in die Ofenstadt gekommen.