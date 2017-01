artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1546179/

Oftmals war auch unklar, ob angeführte Punkte überhaupt Vorwürfe sind. Man habe sich daher darauf geeinigt, bei der nächsten Sitzung des Gremiums die Liste noch einmal durchzugehen, sagte Vizebürgermeister Sebastian Appelt am Freitag. Von Elternvertreter Ingo Albrecht, der das vierseitige Schriftstück der Stadtverwaltung übermittelt und gefordert hatte, dies im Sozialausschuss auszuwerten, erwarte man jedoch, bis dahin mehr ins Detail zu gehen. Unter dem Titel "Kritik - Anmerkungen - Wünsche - Verbesserungsvorschläge" wird kritisiert, Kinder würden sich längere Zeit unbeaufsichtigt im Gruppenraum aufhalten, und angeregt, eine Internetseite für die Kita möge erarbeitet und Termine für Versammlungen langfristiger bekanntgegeben werden. Zahlreiche Punkte bestehen allerdings nur aus Schlagworten. "Planung und Nutzung des Sportraumes", "Nutzung des Kreativraumes," "Jahresübersicht mit Terminen" und "Gesundes Essen Programm", heißt es da. Insgesamt wenig aussagekräftig, so Appelt. Für Verwunderung bei der Ausschusssitzung habe überdies gesorgt, dass andere Eltern von der Liste offenbar überrascht wurden, nichts von ihrem Zustandekommen wussten und auch nicht pauschal mit Albrechts Kritik konform gingen. Hinweisen auf Missständen sei nachzugehen, Ross und Reiter seien gleichwohl zu benennen, sprich, wer steht überhaupt hinter der Kritik, hieß es vonseiten der Ausschussmitglieder, so Appelt weiter.

Unabhängig davon, aber eine für die Stadtverwaltung in diesem Jahr zu erledigende Aufgabe, sei die Erarbeitung einer neuen Kitasatzung. Freilich sei man im Rathaus bereits dabei. "Wir müssen uns sehr gut vorbereiten, um eine Grundlage für die Diskussion in den Gremien zu haben." Wann die neue Satzung inkraft treten könne, sei aber schwer einzuschätzen, nicht zuletzt, da neben dem Diskussionsprozess in den Gremien der Stadt auch die Kommunalaufsicht noch ein Auge darauf haben werde.Womöglich werde die Satzung in diesem Jahr erarbeitet, sodass Ende dieses Jahres oder zu Beginn des nächsten Jahres Nägel mit Köpfen gemacht werden können.

Erforderlich machen die neue Satzung Appelt zufolge unter anderem geänderte rechtliche Rahmenbedingungen. So gehe unter anderem darum, ob das Essen direkt in die Kitasatzung eingearbeitet oder in eine Extrasatzung ausgelagert wird. Auch die Gebührentabelle mit Betreuungszeiten und dem Einkommen der Eltern bedarf einer Überarbeitung.