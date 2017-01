OFC Eintracht II holt Hallen-Titel

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Die zweite Mannschaft des Oranienburger FC Eintracht hat die Reserve des TuS Sachsenhausen am Freitagabend als Hallen-Fußball-Stadtmeister abgelöst. Beim Turnier um den Pokal des Bürgermeisters lieferten sich beide Teams ein Herzschlagfinale. In der letzten Partie des Tages trennten sich der OFC II und TuS II 1:1 unentschieden und hatten jeweils zehn Punkte sowie ein Torverhältnis von 11:1 vorzuweisen. Im anschließenden Neunmeterschießen setzte sich dann Oranienburg durch. Platz drei ging an den OFC III, gefolgt vom FSV Germendorf und Post SV Zehlendorf.