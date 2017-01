Ein Schlossherr will das Land erobern

artikel-ansicht/dg/0/

Ribbeck (MOZ) Frank Wasser ist ein Mann von Welt und bestens vernetzt. Seit gut einem Jahr ist der Pianist, Instrumentalpädagoge und Musikwissenschaftler alleiniger Geschäftsführer der Schloss Ribbeck GmbH. Unter seiner Ägide soll das immer mal wieder in Schieflage geratene Flaggschiff des kulturellen Havellandes weiter in ruhigeres Fahrwasser gelangen. Pläne hat er deshalb einige. "Wir haben mit dem Haus schließlich noch viel vor", betont er.

Mehr als die Hälfte seines Lebens hat Frank Wasser auf Konzertreisen verbracht. Viele seiner Zuhörer und Musikerkollegen schätzen ihn ungemein. Seine neue Aufgabe als Schlossherr wiederum nimmt er weiter mit Enthusiasmus und Elan wahr. "Vom Grundsatz her halte ich das Schloss für ein Haus mit sehr viel Potenzial. Das werden wir weiter strukturiert mit Blick auf Museum, Veranstaltungen, Shop und Restaurant abrufen und natürlich erweitern", so Wasser. Sein Team brennt, wie er sagt. Es sei wichtig, dass alle 13 Mitarbeiter ihre Gedankenwelt zum Wohle des Hauses einfließen lassen. "Wir setzen auf gemeinsame Produktivität", wie der Pianist betont. Das Schloss, das 2009 nach jahrelanger Restaurierung wiedereröffnet wurde, ist für ihn ein "artifizielles Haus" mit einer "Dichotomie zwischen der Historie einerseits und der Gegenwart, der Modernität andererseits". "Ich halte es für sehr spannend, wie den Besuchern die Veränderlichkeit dargestellt wird", so Wasser. Er selbst will Kulturinteressierte seinem Anspruch folgend zusammenbringen. Dazu gehören auch diejenigen, die sich der kulinarischen Kultur, die jüngst mit den Wildwochen zu Erfolg wurden, hingeben wollen. Das Restaurant bezeichnet er als einen wichtigen Baustein des Hauses. Das Hauptziel bleibt, das Schloss als Haus des Gastes weiter auszubauen. Wir bleiben pragmatisch und realistisch, wollen aber, so unser Anspruch, dass die Menschen gerne kommen - auch junge Leute. Wir verstehen uns als Haus der Generationen." Wasser freut sich sehr darüber, den Begriff der kulturellen Bildung vor dem Hintergrund von Veranstaltungsformaten wie Lesungen, Konzerte & Co. zum Leben erweckt zu haben. "Das liegt mir auch weiterhin am Herzen." Da sich in Kürze auch ein Schlossverein formieren wird, hofft er auf weitere Synergieeffekte.

Auf die Besucherzahlen ist Frank Wasser stolz, wie er sagt. Wenngleich er keine konkreten Angaben mitteilen kann, weil es bislang noch kein klassisches Zählverfahren gibt, so kann er doch sagen, dass die Resonanz steige, wie die höhere Anzahl der Besuchergruppen, die mit dem Bus anreisen, offenbare. Zudem seien die Besucherzahlen bei den Konzerten gleichfalls hoch. "Höhen und Tiefen im Verlaufe eines Jahres gibt es natürlich dennoch", so der Schlossherr.

Er will nun verstärkt das Marketing ankurbeln, im Übrigen gemeinsam mit den zahlreichen Akteuren in Ribbeck, die gleichfalls vor Ort zweifelsohne einige zu bieten haben. "Die bestehenden Netzwerke werden wir lokal und bundesweit ausbauen, sodass noch mehr Besucher etwa aus Berlin, Hamburg, Köln oder München die Bedeutung und Strahlkraft des Schlosses wahrnehmen. Wir sind Macher und probieren es. Der Begriff Havelland muss als Marke entwickelt werden, dazu gehört eben auch das Schloss als kleines Rädchen. Wir müssen die Kräfte bündeln, identitätsstiftend wirken und Projekte entwickeln", betont Wasser. Dass Havellands langjähriger Landrat Burkhard Schröder, auf dessen Initiative ist die Sanierung und Nutzung des Schlosses zurückzuführen, die Begrifflichkeit "Leuchtturm des Havellandes" geprägt hat, sieht er etwas anders. "Das Schloss ist sicherlich auf seine Art ein Leuchtturm, aber insgesamt ist es kein alles überragender Solitär. Für das havelländische Haus ist es aber sicher ein wichtiger Baustein. Wer das Schloss alleine betrachtet, kann im Geiste des alten Landrats von einer Perle sprechen. Insgesamt aber existieren von Rathenow bis nach Falkensee viele kulturelle Zentren entlang der B5-Achse, die ich als havelländische Hauptstraße der Kultur sehe."

Und sonst? Dass die Schloss Ribbeck GmbH als Zuschussgeschäft für den Landkreis zur Belastung wird, glaubt er nicht, wenngleich das zuweilen in der Vergangenheit der Fall war, weshalb auch zahlreiche Geschäftsführer unter anderem abberufen wurden. "Ich sehe keine Probleme auf das Schloss zukommen", betont Wasser. Aber: "Unwägbarkeiten sind nie auszuschließen. Die Situation des Schlosses ist stabil. Ich will Ruhe in diesem Haus."