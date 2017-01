Kantersieg der SSV-D-Jugend in Zepernick

artikel-ansicht/dg/0/

Zepernick (MOZ) Einen klaren 37:6-Auswärtssieg verbuchte die männlichen D-Jugend der SSV PCK Schwedt in der Handball-Kreisliga beim Tabellen-Schlusslicht Einheit Zepernick und führt damit die Staffel B ohne Verlustpunkt an.

Für den Spitzenreiter galt es, gut in die Rückrunde zu starten. Diesen Anspruch erfüllten die Gäste eindrucksvoll: Sie führten nach sechs Minuten bereits mit 6:0. Von der in dieser Saison häufig zu beobachtenden Abschlussschwäche der Oderstädter war in der ersten Halbzeit diesmal kaum etwas zu merken. Mit einer Wurfausbeute von 54 Prozent konnten Trainerstab und Mannschaft sehr zufrieden sein. In die Pause ging es mit einer komfortablen 14-Treffer-Führung (17:3/20.).

So konnten die Übungsleiter Fred Hahne und HansJürgen Wilhelm Spiel-Varianten ausprobieren und allen mitgereisten Spielern hohe Spielanteile verschaffen.

Die zweite Hälfte begann das SSV-Team etwas unkonzentriert und ließ zwei Gegentreffer zu, ohne bei aussichtsreichen Wurfversuchen selbst zu punkten. Erst im sechsten Anlauf gelang der erste eigene Treffer im zweiten Abschnitt zum 5:18 (24.). Die Gäste bauten den Vorsprung nun über schnelle Spielzüge konsequent aus und belohnten sich letztlich mit einem Kantersieg. Beide SSV-Torhüter hatten entscheidenden Anteil daran, dass der Gegner nur zu sechs Toren kam.

Nun tritt eine lange Pause ein - bis zur nächsten Partie am 19. Februar gilt es, das gute Angriffs- und Abwehrverhalten zu konservieren. Dann trifft das Team daheim auf den zweitplatzierten SV Motor Hennigsdorf, der spielerisch deutlich stärker einzustufen ist als Zepernick.