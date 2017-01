Haftbefehl gegen Ladendieb

artikel-ansicht/dg/0/

Hohen Neuendorf (OGA) Ein Ladendetektiv beobachtete am Donnerstag, wie ein junger Mann in einem Lebensmitteldiscounter in der Schönfließer Straße in Hohen Neuendorf Lebensmittel und Alkoholika im Wert von etwa 30 Euro entwendete. Hinter der Kasse sprach der Detektiv den Mann an. Der 22-Jährige schubste den Detektiv und versuchte, aus dem Geschäft zu flüchten. Er konnte aber trotz Gegenwehr von dem Detektiv festgehalten und an die Polizei übergeben werden.