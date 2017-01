Vom Hitlerjungen zum Missionar

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) An das Leben und Wirken von Fritz Pawelzik erinnert eine Wanderausstellung, die das Team der Sozialarbeiter des CVJM mit Unterstützung der Brandenburgischen Landeszentrale für Politische Bildung erarbeitet hat. Unter dem Titel " Umgekehrt - Vom Soldaten zum Friedensstifter" haben Dagmar Bergmann (Wriezen), Anne Frisch (Neutrebbin) und Monika Weiss (Letschin) das Material aufgearbeitet, das jugendliche Teilnehmer des Projektes Zeitensprünge vor zwei Jahren erstellt hatten. Max Hoffmann berichtete bei der Präsentation von der Faszination, die die lebendigen Erzählungen von Fritz Pawelzik bei ihm und seinen Freunden ausgelöst hatte. Der 1927 im Ruhrgebiet geboren und 2015 gestorbene Zeitzeuge hatte in den Schulen des Oderlandes von seinem Lebensweg berichtet. Der führte vom begeisterten Hitlerjungen bis zum Missionar in Afrika und geachteten Stammeshäuptling.