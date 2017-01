Farbtupfer im Landratsamt

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Aus einem tragbaren CD-Player trällert Schauspielerin und Sängerin Anna Loos: "Wo fang' ich an, wo hör ich auf?" Manchmal wissen wir das auch nicht so genau, scherzt Diana Brunke-Thomas. Deshalb eröffnet die Sozialarbeiterin der Stephanus-Werkstätten in Bad Freienwalde mit genau diesem Lied die Ausstellung. "Das fand ich passend", sagt sie.