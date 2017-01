Gemeinsames Meldeamt abgelehnt

artikel-ansicht/dg/0/

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Mit relativ knapper Mehrheit von acht zu elf Stimmen bei einer Enthaltung haben die Gemeindevertreter von Petershagen-Eggersdorf am Donnerstagabend die von der Verwaltung vorbereitete Beschlussvorlage für ein gemeinsames Meldeamt mit der Nachbarkommune am Standort des Rathausneubaus nahe dem Fredersdorfer Bahnhof abgelehnt. Zuvor wurde in der Aussprache reichlich Pro und Kontra zu dem Vorhaben ausgetauscht - ganz jenseits der Fraktionslinien. Als Absage an die interkommunale Zusammenarbeit mit Fredersdorf-Vogelsdorf wollte das Ergebnis niemand verstanden wissen.

Die beabsichtigte Neuerung würde zwar nicht in nennenswerter Größenordnung Kosten einsparen, hatte Bürgermeister Olaf Borchardt als Einreicher zu Anfang erklärt. Aus seiner Sicht, nachzulesen auch in der ausführlichen Begründung zur Vorlage, hätte es aber einen klaren Zugewinn in Sachen Bürgerservice bedeutet. Ein gemeinsames Meldeamt an einem Standort (wofür nur im Fredersdorfer Neubau die ausreichenden räumlichen Möglichkeiten bestanden hätten) würde effizienteren Personaleinsatz erlauben. Öffnungszeiten könnten erweitert, Krankheits- und Urlaubszeiten problemlos überbrückt werden.

Die erste dezidierte Gegenrede kam von Burkhard Herzog (Fraktion Verantwortung). Er sehe sehr wohl Sinn in einer konkreten Zusammenarbeit mit dem Nachbarort. "Aber muss es als erstes Projekt ausgerechnet das Meldeamt sein?", sprach er mit seiner Frage vielen Zweiflern aus dem Herzen. Gerade weil es eben nicht womöglich Einsparungen von 100 000 Euro gebe, was vielleicht die Abwägung noch anders aussehen lasse, wolle er zum Beispiel den Einwohnern von Eggersdorf-Nord nicht den erheblich weiteren Weg zumuten. Ein Argument, das andere wie Reinhard Kaus (Fraktion UBPE) gerade mit Verweis auf ältere Bürger aufgriffen.

Auf ein falsches Signal auch gegenüber Neubürgern, für die der Gang zur Meldestelle sozusagen der Erstkontakt mit der Verwaltung ihres Heimatortes sei, machte Karin Reimann (Verantwortung) aus ihrer Sicht aufmerksam. "Da fehlt es an einer Identifikationsstelle."

Erinnert wurde in Zusammenhang mit der Debatte an das bereits gescheiterte Projekt einer gemeinsamen Bibliothek. Das Meldeamt sei aber jetzt "nicht der günstigste erste Schritt" für einen Neuanlauf, etwas im Verbund zu realisieren, merkte Christine Schliebs (SPD) an. "Ich bin sehr dafür, sogar über eine Gemeindefusion nachzudenken", sagte Andreas Lüders (FDP/PEBB). Angesichts gewisser Kommunikationsschwierigkeiten, die es schon zwischen den zwei Rathäuser im Ort gebe, könne er einem Meldeamt ganz außerhalb nichts abgewinnen. Eine elektronische Verknüpfung mit den Nachbarn mache aber Sinn.

Wichtigster Fürsprecher des Antrags war Heiko Krause (FDP/PEBB). "Ich sehe die Lebenswirklichkeit als eine andere", merkte er an. Den meisten Bürgern wären ausgeweitete Servicezeiten, die sich dann realisieren ließen, wichtiger als etwas längere Wegstrecken. "Das Meldeamt ist für mich der Auftakt eines Prozesses, der zu einer guten Zusammenarbeit beider Gemeinden hinführen soll", betonte er. "Und mit jedem Scheitern wird die Hürde höher."

Selbst die Ablehnung am Ende war für den anwesenden Fredersdorf-Vogelsdorfer Fachbereichsleiter Matthias Vogel als Klarheit wichtig: "Wir müssen im Neubau noch diese Woche den Auftrag für die Büroausstattung auslösen", erklärte er zum Abschied. Da war die Information notwendig, welche Größenordnung das Meldeamt künftig hat.