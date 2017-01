Teschendorfer Kastenbrot im Angebot

artikel-ansicht/dg/0/

Vormittags zwischen 9 und 10 Uhr endet seine Schicht, im Winter etwas früher, weil da die Laufkundschaft fehlt. "Laufkundschaft ist vielleicht nicht das richtige Wort", sagt Plessow und ergänzt erklärend: "Im Winter fehlen die Arbeiter, die auf dem Weg zur Baustelle hier halten und sich schnell noch einen Kaffee und Brötchen holen, aber auch die Ausflügler, die im Sommer in Richtung Ostsee und Mecklenburgische Seenplatte unterwegs sind. Das merken wir schon."

Wenn der Chef die Backstube verlässt, hat er zwischen 150 und 200 Brote gebacken. Hinzu kommen 2 000 Brötchen und jede Menge Kuchen, die nun im Verkaufsraum in der Auslage und den Vitrinen liegen und Käufern die Wahl schwer machen. Nach wie vor der Renner beim Brot sei das ganz normale Mischbrot, sagt Plessow. Als lokale Spezialität begehrt sei das Teschendorfer Kastenbrot - ein Vollkornbrot, das mit verschiedenen Zutaten der Saison verfeinert wird, wie der Meister verrät. Bei Brötchen gibt es eine Rangliste, die von Schrippe, Semmel und Knüppel angeführt wird.

Dass ein Bäcker keinen Kuchen machen kann, das ist ein Vorurteil, das der Teschendorfer Bäckermeister schnell widerlegen kann. "Ich bin zwar kein Konditor, doch mein brandenburgischer Apfelkuchen ist noch immer ein Renner", erklärt er, lacht verschmitzt und verrät dann noch, dass der Apfelkuchen am 30. August 2000 beim Brandenburgtag in Frankfurt (Oder) sogar vom damaligen Ministerpräsidenten Manfred Stolpe ausgezeichnet wurde - und geschmeckt haben soll er ihm auch. "Die Idee damals war, die Äpfel aus der Region bekannter zu machen und für regionale Produkte zu werben", erzählt Plessow. Dass der brandenburgische Apfelkuchen auch heute noch zum festen Angebot gehört, versteht sich somit von selbst.

1963 geboren, ist Plessow ein echtes Teschendorfer Kind, das in einer Bäckerfamilie aufgewachsen ist. Bis zur sechsten Klasse besuchte er die Schule in Teschendorf, danach wechselte er an die Bildungseinrichtung in Sachsenhausen, die er mit dem Abschluss der zehnten Klasse verließ. Dass Fred Plessow das Bäckerhandwerk erlernen und später die Bäckerei übernehmen würde, war irgendwie immer klar. Schließlich hatte Opa Artur die Bäckerei 1927 gegründet und dann an seinen Sohn Hans übergeben.

Insofern folgte nach der Schule die Bäckerlehre, aber nicht zu Hause, sondern bei Bäckermeister Hardy Beyer in Lehnitz. "Das war schon schwer, von zu Hause weg zu sein. Außerdem war Beyer als Chef sehr genau und streng. Aber ich habe auch richtig viel gelernt", erinnert sich Fred Plessow. Es sei auch die richtige Entscheidung gewesen, nicht beim Vater in die Lehre zu gehen, fügt der 53-Jährige hinzu. "Eigentlich bin ich sogar zweimal in die Lehre gegangen, einmal in Lehnitz und danach noch einmal zu Hause. Trotzdem hat es noch lange gedauert, bis meine Arbeit anerkannt wurde, und zwar sowohl von meinen Vater als auch von den Angestellten", sagt Plessow und lacht herzhaft. "Das hört sich jetzt schlimm an. Aber ein Grund, darüber nachzudenken, das Handtuch zu werfen, war es nie", erzählt er weiter und bestätigt das wiederum mit einem schelmischen Lachen.

Insofern stellte sich für Fred Plessow auch nie die Frage, ob er später in das Geschäft seines Vater einsteigen würde oder nicht.

Das war klar und nach der Wende die Meisterprüfung auch nicht mehr zwingend erforderlich. "Doch ich wollte sie machen. Denn es geht dabei ja nicht nur um die Theorie und Praxis des Backens, es werden auch Kenntnisse in der Buchhaltung und im Steuerrecht vermittelt, die einfach wichtig sind, um einen Betrieb führen zu können. Außerdem darf ich auch Lehrlinge ausbilden", sagt er weiter.

Ob dazu später auch eines seiner Kinder gehört, da will sich der 53-Jährige noch nicht festlegen. "Abgesehen von der Nachtarbeit - und die ist schon richtig hart - ist der Bäckerberuf doch toll. Wer handwerkliches Geschick hat und kreativ ist, der kann sich dabei schon verwirklichen. Außerdem ist an der Verkaufstheke gleich zu sehen, ob etwas schmeckt oder nicht", erklärt Fred Plessow. "Ein paar Jahre habe ich bis zur Rente ja noch vor mir. Mal sehen, was sich ergibt", so der Bäcker.