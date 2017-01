Fleißige Spendensammler

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde/Schwedt (MOZ) An den Tagen vor und nach dem Jahreswechsel waren die Sternsinger der katholischen und der evangelischen Kirchengemeinden in Schwedt und Angermünde unterwegs. Kinder und Erwachsene überbrachten vielen Familien und Behörden, unter anderem auch in den Rathäusern beider Städte, den Segen und gute Wünsche für 2017.